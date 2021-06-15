12 ноября – ночь распродаж от Группы Аквилон*

12 ноября при покупке квартиры в одном их возводимых в столице Поморья и городе корабелов домов, скидка может составить до 400 тыс. рублей!
В пятницу, 12 ноября офисы компании будут работать до 24 часов. Всем посетителям будет предложен розыгрыш купонов на дополнительные скидки для приобретения квартир.
Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты квартир. Все подробности – по телефонам 8 (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске, а также в офисах компании на ул. Попова, 14 и ул. Ломоносова, 85, к.1.
Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России, для приобретения жилья действует множество ипотечных программ, в том числе с низкими ставками и с первоначальным взносом 0 рублей. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 12 современных жилых комплексов общей площадью порядка 280 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
С большим успехом стартовали продажи ЖК «AKVILONTiME», который строиться Группой Аквилон в районе ул. Гагарина – ул. Тимме. Земельные участки общей площадью 1,3 га, с постройками хозяйственного назначения за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум», были приобретены у частных собственников. Жилой комплекс общей площадью 34 тыс. кв. м рассчитан на 569 квартир разнообразных планировок, площадью от 23 до 74 кв. м. Сам дом займет примерно 17% территории участка, территория площадью более 1 га отводится для комплексного благоустройства, которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы Аквилон и предусматривает соблюдение всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, а также просторную гостевую автопарковку. Дополнительным бонусом станет Детский клуб, полностью оборудованный за счет застройщика и переданный собственникам квартир. Администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство. В настоящее время на площадке завершается демонтаж строений, проводится вынос теплотрассы и началось устройство котлована.
Кроме того, еще один проект Группы Аквилон в этом микрорайоне признан масштабным в рамках областного закона «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,17 га, проектируется разновысотный жилой комплекс площадью порядка 21 тыс. кв. м. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка, что положит начало его дальнейшего комплексного благоустройства. В соответствии с законом в собственность региона будет передано 7% жилой площади - это около 1,5 тыс. кв. м (примерно 45 квартир стоимостью 162 млн рублей). Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год. Данный район Архангельска обладает развитой социальной, бытовой и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся четыре детских сада, гимназия №24 и школы №2 и №5, детская Художественная школа №1, несколько многофункциональных торгово-развлекательных центров, большой парк им. Ломоносова, удобная транспортная развязка.
Еще один масштабный инвестиционный проект будет реализован Группой Аквилон в округе Майская Горка. На пр. Ленинградский (между промзоной ЦВОС и сквером, который находится за границами строительства) на участке в 3,48 га проектируется разновысотный жилой комплекс площадью 47 тыс. кв. м. При этом предусматривается место для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса и зона санитарной охраны вдоль берега Северной Двины. В собственность региона будет передано около 3,3 тыс. кв. м (примерно 102 квартиры стоимостью 362 млн рублей). Общий объем инвестиций составит 2,35 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2027 год.
Также Группа Аквилон приступает к строительству нового жилого комплекса в квартале ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Володарского. Напомним, что прошлом году на открытом аукционе, в рамках программы развития застроенных территорий, Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик выполнил расселение трех аварийных деревянных домов – жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории также были выкуплены участки у частных лиц. Градостроительные решения, разработанные для Архангельска международным архитектурным бюро MLA+, предусматривают разновысотные дома, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими регламентами. В жилом комплексе проектируется встроенно-пристроенное помещение для детсада на не менее чем 75 мест. Что касается 1-й очереди комплекса, то это разновысотный 7-12-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м на 209 квартир в районе ул. Володарского, 67. Администрация Архангельска в полном соответствии с законодательством выдала разрешение на строительство. В настоящее по утвержденному стройгенплану выполняется ограждение площадки. Старт продаж запланирован на начало декабря.
Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. В утвержденном проекте планировки территории квартала, ограниченном ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Серафимовича – пр. Советских космонавтов, предусмотрено место для размещения двух муниципальных детсадов на не менее чем 125 мест каждый. Кроме того, в рамках действующего договора развития застроенной территории Группа Аквилон выполнит обязательства по строительству за свой счет детсада на не менее чем 75 мест, который безвозмездно передаст муниципалитету. По информации администрации Архангельска, в радиусе от 300 до 500 метров, в квартале, ограниченном ул. Карла Либкнехта – пр. Новгородский - ул. Поморская – пр. Советских космонавтов предусмотрено размещение еще одного детсада на 140 мест. В планах строительство пристройки к школе №22 для размещения шести дополнительных классов. И еще одну школу муниципалитет планирует построить в переулке Водников.
Также в октябре на открытом аукционе Группа Аквилон приобрела участок по ул. Урицкого. Здесь планируется построить жилой комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м. По договору с муниципалитетом застройщик за свой счет расселит два деревянных дома, и разобьет новый общедоступный сквер. Вместе с комплексным благоустройством территории строящегося ЖК «RIVER PARK», это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне.
*Сроки проведения акции 12.11.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка в размере до 400 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры: в Архангельске 66,08 кв. м, 350 000 рублей в Северодвинске - 75,84 кв. м при 100% оплате/ипотеки и предъявлению купона на сумму 50 000 рублей. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО «СЗ «Парус-М». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100; ООО «СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
Застройщик «СЗ «Притяжение»»; кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:3803; разрешение на стройтельство №RU 29301000-211-2021 от 6.10.2021
Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл. г.Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040607:524. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru