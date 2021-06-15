Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

12 ноября – ночь распродаж от Группы Аквилон*

12 ноября при покупке квартиры в одном их возводимых в столице Поморья и городе корабелов домов, скидка может составить до 400 тыс. рублей!

В пятницу, 12 ноября офисы компании будут работать до 24 часов. Всем посетителям будет предложен розыгрыш купонов на дополнительные скидки для приобретения квартир.

Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты квартир. Все подробности – по телефонам 8 (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске, а также в офисах компании на ул. Попова, 14 и ул. Ломоносова, 85, к.1.

Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России, для приобретения жилья действует множество ипотечных программ, в том числе с низкими ставками и с первоначальным взносом 0 рублей.  Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году.

В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 12 современных жилых комплексов общей площадью порядка 280 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

С большим успехом стартовали продажи ЖК «AKVILONTiME», который строиться Группой Аквилон в районе ул. Гагарина – ул. Тимме. Земельные участки общей площадью 1,3 га, с постройками хозяйственного назначения за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум», были приобретены у частных собственников. Жилой комплекс общей площадью 34 тыс. кв. м рассчитан на 569 квартир разнообразных планировок, площадью от 23 до 74 кв. м. Сам дом займет примерно 17% территории участка, территория площадью более 1 га отводится для комплексного благоустройства, которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы Аквилон и предусматривает соблюдение всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, а также просторную гостевую автопарковку. Дополнительным бонусом станет Детский клуб, полностью оборудованный за счет застройщика и переданный собственникам квартир. Администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство. В настоящее время на площадке завершается демонтаж строений, проводится вынос теплотрассы и началось устройство котлована.

Кроме того, еще один проект Группы Аквилон в этом микрорайоне признан масштабным в рамках областного закона «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,17 га, проектируется разновысотный жилой комплекс площадью порядка 21 тыс. кв. м. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка, что положит начало его дальнейшего комплексного благоустройства. В соответствии с законом в собственность региона будет передано 7% жилой площади - это около 1,5 тыс. кв. м (примерно 45 квартир стоимостью 162 млн рублей). Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год. Данный район Архангельска обладает развитой социальной, бытовой и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся четыре детских сада, гимназия №24 и школы №2 и №5, детская Художественная школа №1, несколько многофункциональных торгово-развлекательных центров, большой парк им. Ломоносова, удобная транспортная развязка.  

Еще один масштабный инвестиционный проект будет реализован Группой Аквилон в округе Майская Горка. На пр. Ленинградский (между промзоной ЦВОС и сквером, который находится за границами строительства) на участке в 3,48 га проектируется разновысотный жилой комплекс площадью 47 тыс. кв. м. При этом предусматривается место для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса и зона санитарной охраны вдоль берега Северной Двины. В собственность региона будет передано около 3,3 тыс. кв. м (примерно 102 квартиры стоимостью 362 млн рублей). Общий объем инвестиций составит 2,35 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2027 год.

Также Группа Аквилон приступает к строительству нового жилого комплекса в квартале ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Володарского. Напомним, что прошлом году на открытом аукционе, в рамках программы развития застроенных территорий, Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик выполнил расселение трех аварийных деревянных домов – жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории также были выкуплены участки у частных лиц. Градостроительные решения, разработанные для Архангельска международным архитектурным бюро MLA+, предусматривают разновысотные дома, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими регламентами. В жилом комплексе проектируется встроенно-пристроенное помещение для детсада на не менее чем 75 мест. Что касается 1-й очереди комплекса, то это разновысотный 7-12-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м на 209 квартир в районе ул. Володарского, 67. Администрация Архангельска в полном соответствии с законодательством выдала разрешение на строительство. В настоящее по утвержденному стройгенплану выполняется ограждение площадки. Старт продаж запланирован на начало декабря.

Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. В утвержденном проекте планировки территории квартала, ограниченном ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Серафимовича – пр. Советских космонавтов, предусмотрено место для размещения двух муниципальных детсадов на не менее чем 125 мест каждый. Кроме того, в рамках действующего договора развития застроенной территории Группа Аквилон выполнит обязательства по строительству за свой счет детсада на не менее чем 75 мест, который безвозмездно передаст муниципалитету. По информации администрации Архангельска, в радиусе от 300 до 500 метров, в квартале, ограниченном ул. Карла Либкнехта – пр. Новгородский - ул. Поморская – пр. Советских космонавтов предусмотрено размещение еще одного детсада на 140 мест. В планах строительство пристройки к школе №22 для размещения шести дополнительных классов. И еще одну школу муниципалитет планирует построить в переулке Водников.

Также в октябре на открытом аукционе Группа Аквилон приобрела участок по ул. Урицкого. Здесь планируется построить жилой комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м. По договору с муниципалитетом застройщик за свой счет расселит два деревянных дома, и разобьет новый общедоступный сквер. Вместе с комплексным благоустройством территории строящегося ЖК «RIVER PARK», это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне.

*Сроки проведения акции 12.11.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка в размере до 400 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры: в Архангельске 66,08 кв. м, 350 000 рублей в Северодвинске -  75,84 кв. м при 100% оплате/ипотеки и предъявлению купона на сумму 50 000 рублей. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО «СЗ «Парус-М». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100; ООО «СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте  https://наш.дом.рф  

Застройщик «СЗ «Притяжение»»; кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:3803; разрешение на стройтельство №RU 29301000-211-2021 от 6.10.2021

Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл. г.Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040607:524. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru  

08 ноябрь 09:29 | : Экономика

Главные новости


Россия становится Арктической сверхдержавой
«Из Канн прямиком в Архангельск». Так начинался Arctic Open

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (77)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20