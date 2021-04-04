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Прорыв. В Архангельской области повышенный спрос на рабсилу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Архангельской области на протяжении августа 2021 года – количество новых предложений о работе выросло на 57% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Наиболее яркую динамику продемонстрировали две профессиональные сферы «Медицина и фармацевтика» и «Инсталляция и сервис» - здесь вакансии открывались на 25% чаще, чем месяц назад. На втором месте оказались еще две сферы «ИТ, телеком» и ресторанно-гостиничный бизнес здесь спрос на работников вырос на 13% в каждой области. Третье место заняла область закупок (+11%). Также в топ по динамике появления новых вакансий вошли сфера науки, строительства и рабочий персонал (по 7% в каждой области).  

«Самый яркий прирост по-прежнему показывают те профессиональные сферы, которые достаточно остро ощутили на себе последствия прошлогоднего локдауна и пандемии в целом. Наиболее высока потребность в квалифицированных кадрах, однако далеко не всегда речь идет о дипломе вуза – очень многие вакансии подразумевают наличие у соискателя качественного средне-специального образования», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.  

Добавим, что в целом за 8 месяцев с начала года количество вакансий в Архангельской области выросло на 71%.

Средняя зарплата, которую предлагают в Архангельской области в начале сентября – 45 200 рублей, что немного выше летних показателей. Работодатели повысили зарплатные предложения на почти на 1% или 500 рублей.

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Архангельской области*:

Вакансия

Зарплата

Заместитель руководителя по развитию Соловецкого архипелага

 

от 130 000 руб. на руки

Специалист по внешним закупкам автомобилей с пробегом

до 180 000 руб. на руки

Водитель-экспедитор

от 130 000 руб. на руки

Руководитель по строительству

 

до 250 000 руб. на руки

Пескоструйщик/Альпинист

 

до 200 000 руб. на руки

Инженер КИПиА (дизельные электростанции)

 

от 158 371 руб. на руки

Руководитель проекта\производства

 

до 500 000 руб. на руки

Врач-анестезиолог-реаниматолог Центра инфекционных болезней

 

от 200 000 руб. на руки

Ведущий инженер ПТО

 

от 150 000 руб. на руки

 

* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы. 

06 сентябрь 07:42 | : Экономика

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