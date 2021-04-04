Группа «Аквилон»: В Архангельске будет создан кластер креативных индустрий

В Центр коллективной работы «Точка кипения» САФУ им. М. В. Ломоносова в формате Workshop обсудили создание на базе реставрируемого пивзавода А. Суркова нового креативного кластера.
Партнерами Группы «Аквилон» в организации мероприятия стали Губернаторский фонд «Вместе мы сильнее», Фонд развития культуры Архангельской области и Агентство регионального развития.
- Архангельску нужна синергия неординарного подхода и бизнеса, чтобы здесь нашли место творческие предприниматели, дизайнеры, фотографы, ремесленники. И этот симбиоз даст мультипликативный эффект, как для города и его жителей, в особенности для молодежи, так и для делового сообщества, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
По мнению генерального директора Агентства регионального развития Архангельской области Максима Заборского, сегодня креативная индустрия является одной из самых успешных и динамичных не только в России, но и в мире и имеет все шансы стать драйвером развития территории.
- Группа «Аквилон» подошла к практической реализации проекта создания креативного кластера на базе комплекса зданий пивоваренного завода А. Ю. Суркова. Это говорит о долгосрочных намерениях инвестора. По сути, будет создан целый квартал, который объединит представителей креативной индустрии города. Вместе с тем он может стать точкой притяжения творческих предпринимателей всего региона. Мы, безусловно, поддерживаем этот инвестиционный проект и будем рекомендовать сделать его арктическим. Реализация проекта даст импульс к развитию малых и средних предприятий, предпринимателей, самозанятых. Вместе с управляющей организацией агентство планирует проводить образовательные, акселерационные программы, чтобы развивать резидентов этого креативного технопарка, в том числе помогать им выводить продукцию на экспорт, - подчеркнул Максим Заборский.
Концепцию ревитализации объекта культурного наследия разработала компания Flacon X. В 2009 году компания реализовала один из самый успешный проектов такого типа в России – дизайн-завод Flacon. Затем На месте исторического хлебозавода в Москве появился городской квартал «ХЛЕБОЗАВОД», на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи, в бывшей олимпийской столовой, – первый IT-кластер на высоте 1170 метров, а в Иркутске арт-завод на базе исторического пивзавода Фёдора Доренберга.
– Для города это будет уникальный объект: как в плане архитектуры, так и концепции. Будет отбор арендаторов – ставка делается именно на креативные индустрии. Проект сможет стать катализатором к возрождению исторической Немецкой слободы – территории, где неподалёку друг от друга расположены Поморская филармония, библиотека имени Добролюбова, Молодёжный театр, музыкальный колледж. Мне в этом проекте очень нравится возможность для синергии. То есть, по сути, креативный кластер будет выходить за пределы территории пивзавода, - рассказал руководитель отдела консалтинга Flacon X Евгений Хакимулин.
В здании Главного цеха завода откроется пивной ресторан – как дань делу купца Суркова и историческому назначению здания. Там же разместятся офисные помещения. В Солодовенный цех, тот, что с башней, преобразится в площадку для магазинов креативной продукции. В этом же корпусе откроется бутик-отель на 16 номеров, причём один из них будет прямо в башне. В Безалкогольном корпусе будут размещены апартаменты. Здесь авторы концепции вязли пример с самого Суркова, который построил себе особняк рядом с заводом. А ещё Группа «Аквилон» заново отстроит складские цеха. Это будут капитальные строения, в которых смогут обосноваться мастерские и студии. Представители креативных индустрий – смогут арендовать помещения в кластере на льготных условиях.
– Мы создаём атмосферу, условия для льготного пребывания, а вы, пожалуйста, – работайте, развивайте, коллаборируйте! Для нас это во многом имиджевый проект, основные реставрационные и строительные работы планируется завершить за два года. И мы та компания, которая не нарушает сроки. Вернуть вложенные инвестиции, а это порядка 700 миллионов рублей, мы рассчитываем за 12-15 лет – рассказал заместитель гендиректора по развитию Группы «Аквилон»отметил Андрей Четвериков.
Сейчас Группа «Аквилон» собирает заявки и формирует базу будущих арендаторов. Старт продаж намечен на конец сентября. Обсуждение формирования и работы креативного кластера будет продолжено на разных площадках.
Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова, получил положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы федерального Министерства культуры и госстройэкспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение реставрационных и строительных работ.
Проект выполнен на основе историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Реставрация выполняется с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX - начала XX веков. Сохраняется наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Их приспособление под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта с набережной Северной Двины и ул. Попова. Все предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий была возведена уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Группа «Аквилон» предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,7 млрд. рублей.