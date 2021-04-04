Доска позора. Они задолжали в бюджет Архангельска

31 августа состоялось шестое в этом году заседание межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской бюджет.
Администрация городского округа «Город Архангельск» продолжает работу с организациями и индивидуальными предпринимателями по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в городской бюджет, а также по вопросу соблюдения норм трудового законодательства.
Члены комиссии заслушали пришедших на заседание должников об их текущем финансовом состоянии и о планируемых сроках погашения задолженности, а также предупредили об ответственности за неуплату и о возможности принудительного взыскания.
Кроме того, были подведены итоги работы комиссии за полугодие 2021 года: 12 организаций и индивидуальных предпринимателей погасили задолженность во все уровни бюджетов бюджетной системы на сумму 22 890,6 тыс. руб., в том числе:
- по налоговым платежам – 7 700,2 тыс. руб.;
- по страховым взносам – 6 556,2 тыс. руб.;
- по неналоговым платежам – 8 634,2 тыс. руб.
Список злостных должников, уклоняющихся от общения с городской администрацией: