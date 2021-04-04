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Доска позора. Они задолжали в бюджет Архангельска

31 августа состоялось шестое в этом году заседание межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской бюджет. 

Администрация городского округа «Город Архангельск» продолжает работу с организациями и индивидуальными предпринимателями по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в городской бюджет, а также по вопросу соблюдения норм трудового законодательства. 

 Члены комиссии заслушали пришедших на заседание должников об их текущем финансовом состоянии и о планируемых сроках погашения задолженности, а также предупредили об ответственности за неуплату и о возможности принудительного взыскания. 

Кроме того, были подведены итоги работы комиссии за полугодие 2021 года: 12 организаций и индивидуальных предпринимателей погасили задолженность во все уровни бюджетов бюджетной системы на сумму 22 890,6 тыс. руб., в том числе:

- по налоговым платежам – 7 700,2 тыс. руб.;

- по страховым взносам – 6 556,2 тыс. руб.;

- по неналоговым платежам – 8 634,2 тыс. руб.

Список злостных должников, уклоняющихся от общения с городской администрацией:

  • ИП Авдосев Владимир Михайлович,
  • ЗАО «Кортес»,
  • Общественная организация — окружная организация «ВОИ» Октябрьского округа Архангельска,
  • ООО «СМУ-1 СМТ № 5»,
  • ООО «Лилия».
  • ООО НПК «Крона»,
  • ООО «БРИЗ-ЛАЙТ»,
  • ООО «Торгмастер».
01 сентябрь 11:32 | : Экономика / Скандалы

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