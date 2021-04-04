COVID повысил спрос на здоровые продукты

Исследование аналитиков PwC «Глобальный потребитель: изменения к лучшему» показало, как пандемия скорректировала поведение покупателей. Они стали больше заказывать доставку товаров на дом, а продуктовая корзина стала более «здоровой». Что еще изменилось - разбирался Plus-one.ru.
Продукты питания предпочитают заказывать онлайн 64% всех мировых потребителей, работающих из дома, и 55% потребителей, работающих в офисе. Мобильные приложения для покупок чаще всего используют 35% зумеров (поколение Z, люди, родившиеся во второй половине 1990-х или в первой половине 2000-х) и 43% миллениалов (поколение Y, люди, родившиеся с 1981-го по 1996 год). Основная причина ухода потребителей в онлайн — желание сэкономить: 56% респондентов ищут там низкие цены. В России таких потребителей 70%, в Мексике — 74%, в ЮАР — 73%.
В июне, по сравнению с мартом 2021 года, на фоне повсеместного смягчения ограничений доля респондентов, которые ходят за покупками в магазин, подскочила на 4% (до 45%). Но по сравнению с октябрем 2020 года, когда еще действовал жесткий карантин, она снизилась на 2%. За три месяца доля респондентов, которые совершают покупки при помощи смартфонов, персональных компьютеров или планшетов, возросла на 6% (до 39%), 4% (до 30%) и 4% (до 22%) соответственно. По сравнению с 2020 годом на 9% больше респондентов стали заниматься шопингом со смартфонов.
В России же, напротив, с апреля по июнь 2021 года доля потребителей в магазинах выросла на 3% — до 44%. А доля тех, кто делает покупки при помощи персональных компьютеров и смартфонов, снизилась с 25% до 19% и с 28% до 24%. С помощью планшетов, напротив, стали приобретать товары на 2% больше респондентов — 27%. Данных по России за 2020 год нет.
С апреля по июнь быстрее всего цифровизация покупок происходила в Таиланде, Индонезии и ОАЭ (рост на 10%). Среди трех основных преимуществ онлайн-шопинга большинство респондентов назвали быструю и надежную доставку (41% в мире и 39% в РФ), наличие на складе необходимых товаров (35% и 43% соответственно) и адекватную политику возврата (31% против 25%). Однако в России на третьем месте — больший выбор по сравнению с физическими магазинами (32%).
«Переход к онлайн-шопингу будет продолжаться, особенно среди тех, кто теперь чаще или все время работают из дома. Даже если (коронавирусные ограничения. — Прим. Plus‑one.ru) будут сняты, многие продолжат работать из дома. А эта часть работников, как показывает наш последний опрос, с меньшей вероятностью будет совершать покупки в физических магазинах, чем те, кто работают вдали от дома», — заключают
авторы исследования.
Коронавирус заставил уделять больше внимания своему здоровью
Большинство респондентов заявили, что стали лучше чувствовать себя за время пандемии (по сравнению с опросом в октябре 2020-го). Люди, которые работали из дома, ощущали себя более здоровыми, чем те, что работали вдали от него (55% против 46% респондентов). Причина в том, что у первых появилось больше времени на правильное питание, занятия спортом и собственным здоровьем.
Примечательно, что некоторые покупатели предпочитают физический шопинг из-за «повышенного внимания к безопасности и здравоохранению». Впрочем, в России по этой причине идут в магазин лишь 11% респондентов (59% — из-за большего разнообразия продуктов), в Южной Корее — 16%, во Франции — 22%, в Мексике — 35% опрошенных.
Однако потребители, для которых важны здоровье и безопасность, в принципе, реже ходят в магазин и чаще покупают онлайн. Они готовы больше платить за полезные и экологически безопасные продукты, а еще предпочитают заниматься любимыми делами дома. Таких заметно больше в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, чем в среднем по миру. Но большинство потребителей из всех групп респондентов и регионов мира отмечают, что здоровье и безопасность для них важнее, чем отказ от одноразовых неэкологичных товаров.
«Повышенное внимание потребителей к личному благосостоянию, питанию и фитнесу, вероятнее всего, станет долгосрочным трендом, особенно на фоне того, что больше людей стало работать из дома», — прогнозируют в PwC.
Как минимум половина покупателей заботится о планете
50% всех потребителей назвали себя более экологически ответственными, чем полгода назад. Кстати, таких заметно больше в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Например, в Индонезии — 86%; Вьетнаме и на Филиппинах — 74%; в Египте — 68%; в ОАЭ — 67%.
Больше половины (55%) участников исследования готовы переплачивать за полезные для здоровья продукты, товары местного производства и в экологичной упаковке. Причем независимо от того, совершают они покупки онлайн или офлайн. 54% мировых потребителей покупают продукцию компаний, в которых ответственно относятся к защите окружающей среды, и столько же респондентов предпочитают товары в экологичной упаковке или с минимальной упаковкой. В России последних 39%. Удивительно, но 74% потребителей в Индонезии, а также 68% в ОАЭ и 71% в Саудовской Аравии намеренно приобретают товары в экологичной упаковке или с минимальной упаковкой.
Сократить потребление мяса в пользу большего количества овощей в России готовы 49% покупателей — меньше, чем в среднем в мире (51%). 42% потребителей в России обращают внимание на экологическую сертификацию (52% в мире). 70% опрошенных в РФ говорят, что покупают продукцию, происхождение которой можно четко отследить.
«Стремление спасти планету традиционно ассоциировалось с настроениями европейских потребителей, однако, согласно нашему исследованию, после пандемии потребители во всем мире начинают уделять больше внимания вопросам устойчивого развития», — отмечают в PwC. Аналитики ожидают повсеместного усиления этой тенденции.
А вот 44% опрошенных по всему миру не обращают внимания на этические стандарты продукции, которую они покупают (в основном они работают не дома). Большинство из них (44%) считают товары, произведенные с соблюдением этических стандартов (отказ от тестирования продукции на животных, равные условия и оплата труда, честная торговля), слишком дорогими, а 32% говорят, что им не хватает такого выбора. Лишь 15% «не доверяют» устойчивым товарам и практикам.
Этические параметры все еще мало влияют на потребительскую лояльность к бренду. Главными факторами, которые определяют ее степень, остаются надежность (46% глобально и 51% в РФ), доступность (31% и 44%), а также исключительный сервис (26% глобально) и программы лояльности (36% в России). Такие факторы, как наличие у бренда политики в сфере экологически устойчивого развития, этических практик или социальных инвестиций, имеют ключевое значение для 13%, 21% и 12% в РФ и 19%, 24% и 15% респондентов в мире соответственно. «Мы считаем, что по мере того как компании продолжат делать экологически безопасный выбор более доступным и практичным, потребители все чаще будут претворять свои устремления в действия», — полагают в PwC.
Покупатели все чаще выбирают местные товары и услуги
В июне 43% респондентов признали, что по сравнению с мартом 2021 года их потребительская активность стала более локальной. Но тут есть существенные региональные различия. В России и Индонезии об этом заявили 69% опрошенных, на Филиппинах — 58%, в ЮАР — 57%, в Малайзии — 54%. Под «более локальными» потребители чаще всего понимают активности, связанные с домом, чем активности за его пределами.
Доля покупателей, которые начали поддерживать местные малые предприятия, увеличилась на 6% — до 51%. Все больше респондентов ходят в магазины по соседству (51% в июне против 46% в марте). Причем активнее местный бизнес поддерживают те, кто работает из дома (65% таких респондентов). Об этом же заявляют 45% опрошенных сотрудников офисов.
Первый этап исследования о мировых тенденциях в поведении потребителей сотрудники PwC провели в октябре 2020 года, второй — в марте 2021-го. Респондентами стали 8 738 человек, достигших 18 лет и совершивших хотя бы одну покупку в интернете в прошлом году, из 22 стран и регионов (Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Ближний Восток, Мексика, Нидерланды, Филиппины, Россия, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Таиланд, США и Вьетнам). В июне 2021-го основные данные исследования были обновлены на основе опросов 8 681 человека.
Автор: Антон Чугунов