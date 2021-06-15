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"РВК-Архангельск" вплотную занимается благоустройством городских объектов

Одно из главных направлений работы специалистов «РВК-Архангельск» в 2021 году – восстановление и благоустройство объектов городской инфраструктуры после проведения аварийно-ремонтных работ. В сотрудничестве с администрацией столицы Поморья был разработан план устранения разрытий, согласно которому до 15 июня необходимо было восстановить благоустройство после зимних работ, а до конца октября – навести порядок на объектах летней ремонтной кампании.

С первой задачей бригады «РВК-Архангельск» успешно справились – к середине июня было закрыто 180 ордеров, все работы по восстановлению асфальта на отремонтированных участках завершены.

 «С последствиями разрытий зимнего периода мы справились в полном объеме. По летним работам восстановление ведется регулярно, и сегодня просроченных ордеров нет. Благоустройство городских территорий мы выполняем собственными силами, у компании есть необходимая техника и сформированы бригады рабочих. Для наведения порядка на участках магистральных сетей привлекаем подрядную организацию», – отметил директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.

 Основной фронт работ реализован в летние месяцы. Ежедневно отрабатывалось от 5 до 10 адресов. Специалисты предприятия завозили грунт в «зеленые зоны», сеяли траву, восстанавливали газоны, тротуары, укладывали плитку и брусчатку на пешеходных зонах, устанавливали бордюрный камень, асфальтировали дворовые территории и проезжую часть. Восстановительные работы находятся под ежедневным контролем городских властей, которые периодически проводят выездные проверки и только после этого закрывают ордера.

 «Мы работаем в тандеме с компанией «РВК-Архангельск». Очередной контрольный выезд в этом сезоне показал, что все запланированные участки восстановлены. Качество выполненных работ позволяет закрыть выданные ордера. Мы договорились, что сроки по приемке работ заканчиваются в конце октября», – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин.

 Всего за период с 16 июня по 31 августа была восстановлена территория на 116 объектах общей площадью почти 3000 кв. м. На дорогах и тротуарах областного центра уложено 237 тонн асфальта. В «зеленых зонах» благоустроено свыше 1500 квадратных метров, завезено 315 тонн грунта. 

   

31 август 17:07 | : Экономика

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