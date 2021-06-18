У «ЭкоИнтегратора» новый директор

Им стал Валерий Шишков, работающий в компании с момента ее основания.
О нем известно: коренной архангелогородец, окончил Архангельский государственный технический университет (АГТУ), юрист с многолетним стажем работы, ранее возглавлял правовое управление регионального оператора.
Приоритетным направлением работы в должности руководителя ООО «ЭкоИнтегратор» Шушков, прежде всего, считает повышение качества обслуживания населения и прозрачности предоставляемой услуги, разрешения годами накопленных проблем ликвидации несанкционированных свалок, выстраивание отношений с потребителями, не желающими работать с региональным оператором.
— В регионе сегодня формируется принципиально новая модель обращения с ТКО, неразрывно связанная с институтом региональных операторов, призванных обеспечить высокий уровень качества услуги по обращению с ТКО, повышение контроля деятельности всех профессиональных участников рынка, формирования доступных механизмов мониторинга за движением отходов на всех стадиях технологического цикла.
Важно продолжить работу по техническому обновлению отрасли и переходу районов области на современный евроконтейнерный парк. Особое внимание — раздельному сбору отходов, развивать его в Архангельской области региональный оператор намерен повсеместно, - цитирует пресс-служба регОператора своего нового руководителя.