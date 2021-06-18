Что не так в пинежских дорогах? Леонид Таскаев обличает

- arh112.ru сообщает о трагической гибели человека на дороге Пинега – Валдокурье в Пинежском районе. Автомобиль, съехав на обочину, упал в заполненный водой карстовый провал.
Приводится и комментарий начальника пожарной части № 45 Сергея Шехурина: «Пинежский район известен карстовыми гротами и пещерами. Такие провалы, свойственные гипсовым породам, у нас называются «мурги». Вода размывает известь, и мурги заполняются водой. В такой яме и утонул автомобиль. Карстовые провалы встречаются не только вдоль дорог, но и на самих пинежских грунтовках. В этом году уровень воды стоит достаточно высокий, примерно на 2,5 м выше обычного. Это значит, что опасность появления таких провалов возрастает»
Невольно вспомнились собственные впечатления от первой поездки по Пинежскому району в этом году. Относительно нормальная дорога заканчивается на Мезенско-Карпогорской развилке в Холмогорском районе, а дальше начинается испытание и для транспорта, и для нервов. Справочно: расстояние по маршруту Архангельск – Карпогоры (Карпогоры – это райцентр Пинежского района) составляет чуть больше двухсот пятидесяти километров. Из которых приблизительно две трети пути пролегает по разбиваемой лесовозами грунтовке. Отдельные отрезки маршрута приходится преодолевать по узкой песчано-гравийной технологической полосе, на которой приходится жаться к отсутствующей обочине, чтобы разминуться со встречным транспортом. Да, это реальное положение дел – есть участок маршрута, где есть только технологическая дорога, используемая лесозаготовительными холдингами для вывоза нашего леса, но плохо приспособленная для движения личного автотранспорта. Приходится ездить по ней за неимением альтернативы. Альтернативы технологической дороге, чтобы добраться до райцентра Пинежского района, просто нет.
Кстати, знаете, чего еще нет в Пинежском районе? Муниципального автобусного сообщения. В следующую мою поездку с удивлением узнал, что за столько лет глава Пинежского района не смог наладить сообщение между населенными пунктами. К примеру, хотите вы добраться от Карпогор до железнодорожной станции, а автобуса нет. Совсем нет. Либо договаривайтесь на платный трансфер с гостиницей, в которой размещаетесь, либо ищите такси, либо идите пешком по такой же лесной дороге без обочины, если не разжились собственным автотранспортом. Хотите из Пинеги добраться до райцентра или из Сии? Ищите доброго соседа с автотранспортом, который не жалко убивать по отсутствующим дорогам, либо идите пешком. А что, Ломоносов, вон, дошел с обозом до Москвы… и то, что дело было триста лет назад, никого из районных и региональных чиновников, видимо, не смущает – альтернативы просто нет!
Я понимаю, что люди ко всему привыкают, но о каком развитии (хотя бы - туризма) может идти речь, если даже от железнодорожной станции до Карпогор не добраться? Экстремальный туризм хорош только для жителей развитых стран, которые не очень-то к нам за ним спешат, а для жителей Пинежского района этот «экстрим» - суровая беспросветная действительность.
Строительство отсутствующих дорог на примере дороги на Мезень представляется властью за подвиг, хотя обеспечение населения качественным, а главное – безопасным транспортным сообщением наравне с содержанием дорог является обязанностью чиновников, о которой нужно помнить не только в предвыборный период. Более 20 тысяч пинежан, по сути, заперты в собственных муниципальных образованиях и лишены такой, самой собой разумеющейся данности, как всесезонное регулярное дорожное сообщение. Можно ли было бы избежать трагедии на дороге Пинега – Валдокурье? Сугубо субъективно считаю, что наличие там дороги с всесезонным покрытием и оборудованной обочиной свело бы вероятность такого трагического развития ситуации к статистической погрешности. Всего 277 километров от столицы Поморья, а словно отмотали календарь на век назад…
Леонид Таскаев, беспартийный депутат Архангельского областного Собрания