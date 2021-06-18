Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Будущее PIVZAVODa и всего креативного кластера Архангельска

«PIVZAVOD: история, у которой есть будущее» - так называется мероприятие Группы «Аквилон», которое состоится 3 сентября в 14 часов в Центр коллективной работы «Точка кипения» САФУ им. М. В. Ломоносова (наб. Северной Двины, 54 к. 1, 4-й этаж, лекторий «Арктика»).

Встреча пройдет в современном формате Workshop. К участию в мероприятии приглашаются представители креативных индустрий Архангельска, бизнес-сообщество, органы государственной власти и местного самоуправления. Партнерами являются  Губернаторский фонд «Вместе мы сильнее», Фонд развития культуры Архангельской области и Агентство регионального развития.

- PIVZAVOD - это название нового креативного кластера, который станет первым подобным многофункциональным пространством в Архангельске.  Его основой станет пивоваренный завод Альберта Суркова - объект культурного наследия, который сохранит свой исторический облик, станет местом притяжения для творчески ориентированных предпринимателей и обеспечит синергию между резидентами и их клиентами, - отметил заместитель  генерального директора по развитию Группы «Аквилон» Андрей Четвериков.

Главная цель встречи - формирование стратегии развития комплекса, в ходе обсуждений концепции с заинтересованными сторонами в формате совместного проектирования, презентация проекта, представление его возможностей.

Ключевым участником встречи станет руководитель отдела консалтинга компании «Флакон Икс», Евгений Хакимулин. Он – автор около 70 проектов в 27 регионах России, Казахстане и Беларуси и практического руководства по созданию креативных кластеров «Сносить нельзя ревитализировать», основной эксперт в области ревитализации и арт-пространств в  акселерационных программах Universal University, АСИ, МШУ Сколково.

- Наша встреча будет интересна для тех, кто работает в сфере творческих индустрий, хочет участвовать в создании креативного кластера,  готов стать резидентом проекта и думает о развитие собственного бизнеса,  небезразличен к социальным вопросам и благополучию города и региона, для творческих и креативных людей, которые находятся в поисках такого же окружения. Мы будем рады видеть вас для совместного обсуждения! – отметил Евгений Хакимулин.

Участие в деловой программе бесплатное, регистрация обязательна. Оставить заявку на участие можно по ссылке: https://forms.gle/UUgkiPDxWTNwL3FL8 Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с куратором деловой программы Андреем Четвериковым по телефону: +7 981 561 89 99.

Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова, выполненный по заказу Группы «Аквилон» получил положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы федерального Министерства культуры и госстройэкспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение реставрационных и строительных работ.
Проект выполнен на основе историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Общая площадь трех являющихся предметом охраны и подлежащих реставрации с приспособлением для современного использования зданий составляет 8,4 тыс. кв. м. Реставрация выполняется с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX - начала XX веков. Сохраняется наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Их приспособление под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта с набережной Северной Двины и ул. Попова. Все предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий была возведена уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Группа «Аквилон» предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,5 млрд. рублей.

  

30 август 12:36 | : Экономика

Главные новости


Живите долго. Юсуп Разыков о кино вообще и Arctic open в частности
Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (351)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20