Будущее PIVZAVODa и всего креативного кластера Архангельска

«PIVZAVOD: история, у которой есть будущее» - так называется мероприятие Группы «Аквилон», которое состоится 3 сентября в 14 часов в Центр коллективной работы «Точка кипения» САФУ им. М. В. Ломоносова (наб. Северной Двины, 54 к. 1, 4-й этаж, лекторий «Арктика»).
Встреча пройдет в современном формате Workshop. К участию в мероприятии приглашаются представители креативных индустрий Архангельска, бизнес-сообщество, органы государственной власти и местного самоуправления. Партнерами являются Губернаторский фонд «Вместе мы сильнее», Фонд развития культуры Архангельской области и Агентство регионального развития.
- PIVZAVOD - это название нового креативного кластера, который станет первым подобным многофункциональным пространством в Архангельске. Его основой станет пивоваренный завод Альберта Суркова - объект культурного наследия, который сохранит свой исторический облик, станет местом притяжения для творчески ориентированных предпринимателей и обеспечит синергию между резидентами и их клиентами, - отметил заместитель генерального директора по развитию Группы «Аквилон» Андрей Четвериков.
Главная цель встречи - формирование стратегии развития комплекса, в ходе обсуждений концепции с заинтересованными сторонами в формате совместного проектирования, презентация проекта, представление его возможностей.
Ключевым участником встречи станет руководитель отдела консалтинга компании «Флакон Икс», Евгений Хакимулин. Он – автор около 70 проектов в 27 регионах России, Казахстане и Беларуси и практического руководства по созданию креативных кластеров «Сносить нельзя ревитализировать», основной эксперт в области ревитализации и арт-пространств в акселерационных программах Universal University, АСИ, МШУ Сколково.
- Наша встреча будет интересна для тех, кто работает в сфере творческих индустрий, хочет участвовать в создании креативного кластера, готов стать резидентом проекта и думает о развитие собственного бизнеса, небезразличен к социальным вопросам и благополучию города и региона, для творческих и креативных людей, которые находятся в поисках такого же окружения. Мы будем рады видеть вас для совместного обсуждения! – отметил Евгений Хакимулин.
Участие в деловой программе бесплатное, регистрация обязательна. Оставить заявку на участие можно по ссылке: https://forms.gle/UUgkiPDxWTNwL3FL8 Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с куратором деловой программы Андреем Четвериковым по телефону: +7 981 561 89 99.
Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова, выполненный по заказу Группы «Аквилон» получил положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы федерального Министерства культуры и госстройэкспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение реставрационных и строительных работ.
Проект выполнен на основе историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Общая площадь трех являющихся предметом охраны и подлежащих реставрации с приспособлением для современного использования зданий составляет 8,4 тыс. кв. м. Реставрация выполняется с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX - начала XX веков. Сохраняется наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Их приспособление под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта с набережной Северной Двины и ул. Попова. Все предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий была возведена уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Группа «Аквилон» предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,5 млрд. рублей.