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Аналитики и альпинисты. Самые интересные вакансии в Архангельской области этой недели

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

Директор по лесообеспечению (лесозаготовкам) - https://bit.ly/3ynEOZ9 (от 180 000 руб. на руки)

Инспектор технического контроля на производстве трубошпунта - https://bit.ly/3DoHCbR (от 135 000 руб. на руки)

Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/3zn5j1T (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)

Руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом - https://bit.ly/3ynF36v (от 148 000 руб. до вычета НДФЛ)

Аналитик БГУ/ЗиКГУ - https://bit.ly/3jo8osU (от 110 000 до 180 000 руб. на руки)

 

28 август 08:04 | : Экономика

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