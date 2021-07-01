Народный фронт возмущен стоимостью благоустройства сквера в Соломбале

Эксперты Народного фронта в Архангельской области обратились к главе администрации областного центра и в прокуратуру Архангельска с просьбой провести проверку эффективности расходования бюджетных средств при благоустройстве сквера «Соломбала-Арт». Эксперты ОНФ изучив проектно-сметную документацию были удивлены размаху предстоящих работ, за которыми последует неоправданная трата бюджетных средств.
Срок сдачи объекта 1 декабря 2021 г, цена контракта 68 млн руб. Это самое дорогостоящее благоустройство общественной зоны в областном центре за последние несколько лет.
Согласно проекта, для устройства сценической площадки амфитеатра предусмотрено монолитное железобетонное основание (монолитная плита толщиной 0,4 метра по бетонной подготовке 10 см), для ее армирования приняты сетки из арматуры толщиной 14 мм. На таком основании реально построить 5-этажный дом, тогда как проектировщик предложил установить лишь два ряда кресел. Точно такие же монолитные железобетонные плиты предусмотрены и для площадок с игровым и спортивным оборудованием, что по мнению общественников является нецелесообразным.
Эксперты ОНФ выявили, что для устройства деревянных тротуаров в парке проектировщик предусмотрел фундаменты из шестиметровых винтовых свай (с расчетной нагрузкой 10 тонн на каждую сваю), а всего их будет 204 единицы. Таким образом, общая несущая способность фундамента тротуара составит более 2 тысяч тонн. По такому фундаменту можно запустить железнодорожный состав из 20 вагонов, но по нему лишь будут прогуливаться люди. При этом расчеты, обосновывающие такую массивность и чрезмерный запас прочности названных конструкций в проекте не приведены.
«Толщину монолитной плиты можно было уменьшить в 3 раза - это не повлияло бы на качество работ, но позволило бы существенно сократить затраты на реализацию проекта. То же самое касается и устройства тротуаров: их деревянное покрытие выдерживает нагрузку в сотню раз меньше, чем их фундамент. ОНФ не раз призывал муниципальные власти привлекать наших экспертов к оценке качества проектных решений по благоустройству, - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. - Городские власти, заключив контракт на благоустройство, не позаботились о заблаговременном выполнении дренажных работ в парке. Отсутствие дренажа мешает подрядчику выполнять работы по благоустройству, таким образом сроки сдачи объекта затягиваются».
Общественники также посетили еще одну территорию благоустройства – Никольский сквер. Здесь работы уже близки к своему завершению. Уложен большой объем брусчатки, устроено покрытие из резиновой крошки, установлены фонари, частично спортивный и игровые комплексы. Замечание экспертов ОНФ лишь к тротуарной плитке, она по толщине равна 6 см и не соответствует той, что предусмотрена в проекте, а значит необходим перерасчет стоимости.