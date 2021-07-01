Родители школьников: «Путинской» десятки не хватило

«Путинской» десятки не хватило», — родители рассказали, сколько денег потратили в этом году на сбор детей в школу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 родителей школьников из городов с численностью населения более 1 млн человек.
По данным SuperJob, среди жителей мегаполисов самые высокие средние траты в расчете на одного ребенка-школьника в этом году, — в Москве и Омске (по 11 тыс. руб.). На втором месте еще один город-миллионник СФО — Новосибирск — здесь расходы родителей составили 10,8 тыс. руб. В Казани и Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем по 10 тыс. руб. на ребенка. В Екатеринбурге родители уложились в среднем в 9,8 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — в 9,6 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — в 9,5 тыс. руб. Средние расходы на сбор школьника в Уфе составили 9,3 тыс. руб., в Воронеже — 9,1 тыс. руб., в Волгограде и Перми — по 9 тыс. руб. Таким образом, по отношению к прошлому году родительские траты в преддверии 1 сентября в мегаполисах выросли в среднем на 20%.
Напомним, что по данным Архстата сборы одного школьника в Поморье обошлись в среднем чуть выше 20 000 рублей (одежда, обувь, канцелярка, рабочие тетради). Реальные родители, опрошенные нашей редакцией, подтверждают эти траты.