Клиенты «РВК-Архангельск» могут оплатить счета за воду без комиссии

«РВК-Архангельск» сообщает, что клиенты компании могу оплачивать квитанции за водоснабжение и водоотведение через терминалы QIWI без взимания комиссии. Они установлены в главном офисе предприятия на улице Касаткиной 9, а также в филиале компании на Никольском проспекте 15/1.
«Мы уделяем большое внимание развитию существующих и внедрению новых клиентских сервисов. Теперь у горожан есть еще одна возможность оплаты. Главные удобства терминалов QIWI – оплата наличными без взимания дополнительной комиссии и зачисление средств в несколько кликов – для этого нужно ввести реквизиты лицевого счета и сумму оплаты. Кроме того, абонент экономит время, так как не нужно ждать очереди в кассу. Для тех, кому понадобится помощь с оплатой через терминал, наши специалисты всегда помогут. К тому же, терминал доступен ежедневно в часы работы главного и дополнительного офисов, и не зависит от перерывов и выходных дней», – рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
В компании напоминают, что своевременная и полная оплата услуг «РВК-Архангельск» – гарантия безаварийной работы городских систем водоснабжения и водоотведения, своевременного обновления коммунального фонда и высокого качества предоставляемых услуг.
Также всегда доступны горожанам другие способы оплаты:
- в кассе предприятия (ул. Касаткиной, 9)
- через мобильное приложение «РВК.Услуги»
- с помощью мобильных и онлайн-версий банков (Сбербанк Онлайн и другие)
- при посещении отделений Сбербанка и Почты России по реквизитам, указанным в квитанциях.