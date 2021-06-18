Требуется ламинарный массажист. И другие редкие вакансии в Архангельской области

Конец лета – традиционно считается подъемом соискательской активности и повышенным спросом работодателей на новых работников. Это подтверждается и данными по числу вакансий и резюме в Архангельской области: +59% прироста в вакансиях и +74% прироста по резюме по сравнению с июлем. Рынок труда набирает обороты после летних каникул. В свою очередь эксперты hh.ru выяснили, что среди более почти 5 000 вакансий в августе архангельские работодатели размещали и редкие варианты профессий, которые пока сложно назвать массовыми.
Косметолог (Ламинарии) нужен местному эко-отелю. При этом работодатель предъявляет достаточно высокие требования для кандидатов: медицинское образование, обязательно дипломы массажиста, косметолога и опыт работы с морскими водорослями ламинариями, морской солью не менее трёх лет, средняя зарплата для косметологов этим летом в России около 65 000 рублей.
Digital-маркетолог, с зарплатой до 80 000 рублей требуется компании по производству электроники. Среди требований работодатель указывает, что от кандидатов нужно понимание принципов работы таргетированной рекламы и SMM, знание принципов работы контекстной рекламы, а также опыт работы с системами управления сайтами.
Росгидромет разместил сразу несколько единичных вакансий на весь СЗФО, связанных с научной сферой. Так, компании нужен техник-метеоролог, который должен будет собирать и передавать метеорологическую информацию в системе Росгидромета. Среди условий – ночные смены, а зарплату определят по итогам собеседования, но средняя по России на данный момент для метеорологов около 20 000–24 000 руб. на руки. Еще гидрометеорологической службе нужны океанолог, который будет прогнозировать ледовый ход весной и осенью на морях и реках, а также синоптик, который будет анализировать оперативную метео, аэросиноптическую, радиолокационную и спутниковую информацию.
После запуска в Архангельской области международного проекта с участием разработчиков из Силиконовой Долины по обучению подростков цифровым технологиям, компании требуются тьюторы\наставники с реальным ИТ-опытом по разным направлениям, зарплата от 15 000 до 45 000 руб. на руки и возможность общаться с наставниками из долины (Facebook, Google, Universal).
Художник-гравер с опытом работы резки по камню нужен местной компании, зарплата до 80 000 руб. на руки.
Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО ищет среди высококвалифицированных специалистов Архангельской области кандидата на место руководителя по охране, контролю и регулированию использованию биоресурсов с переездом в Салехард. Главной целью нового работника станет развитие туристической инфраструктуры Полярного Урала. Работодатель так заинтересован в кандидатах, что даже предоставляет за свой счет жилье, а также корпоративный транспорт и полный соцпакет, а вот зарплату будут обговаривать по итогам собеседования.
Кроме того, компания по добыче алмазов ищет замначальника хвостового хозяйства фабрики и готова платить от 64 000 руб. на руки. Работу предлагают вахтовую в Приморском районе Архангельской области в первую очередь обещают рассмотреть местных жителей в качестве кандидатов.