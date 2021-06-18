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"РВК-Архангельск" доводит до ума канализационный коллектор

Специалисты цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» уже полностью смонтировали 564-метровый участок коллектора в районе улицы Ленина и повернули на Окружное шоссе, начав работы в сторону города. Протяженность обновленного канализационного трубопровода составит 12 километров. До конца 2021 года в рамках инвестиционной программы будут обновлены 6 километров коммуникаций.

«Первый участок сети из пластика протяженностью 208 метров сварен и протянут в стальную трубу диаметром 800 мм, в понедельник его соединили с действующим коллектором. Второй участок протяженностью 260 метров тоже сварен, протянут в трубу, и с помощью специальной муфты соединен с первым участком», - рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.

Длина третьего участка составит 210 метров, из которых сварено уже 96. В ближайшее время он также будет протянут в трубу и подключен к городской системе водоотведения.

«Модернизация канализационного коллектора проводится методом санации «труба в трубе». В действующую старую стальную трубу протягивается новая полимерная труба меньшего размера. В итоге получаем новый самотечный коллектор с полувековым сроком эксплуатации, который еще и защищен «стальным футляром», - подчеркнул Илья Попов.

Отметим, что полимерные коммуникации обладают низким сопротивлением внутренней поверхности, что повышает пропускную способность сети и позволяет более эффективно перекачивать канализационные стоки.

 

25 август 15:35 | : Экономика

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