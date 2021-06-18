Защитить нельзя отказаться: почему пищевая упаковка продолжает существовать

Во всем мире набирает популярность движение Zero Waste (“Ноль отходов”). Но отказаться от упаковки, которая защищает продукты, готовы далеко не все производители. Доля бытового мусора в общем объеме коммунальных отходов продолжает расти.
Зачем нужна пищевая упаковка
Как напоминают в Precedence Research, упаковка защищает продукты от механических повреждений и порчи в результате размножения бактерий. Она также служит источником информации для потребителя: на ней размещаются сведения о пищевой ценности продукта, месте и времени его производства, правилах употребления, транспортировки, утилизации.
Самым широко используемым материалом для изготовления упаковки (32% мирового рынка) в 2019 году, по данным Precedence Research, были бумага и материалы на ее основе. Однако ожидается, что в будущем значительная часть используемой в мире упаковки будет пластиковой. Среди преимуществ пластика называют низкий вес, дешевизну, высокие защитные показатели. К двум другим распространенным упаковочным материалам относятся металл и стекло. Они достаточно жесткие, хорошо защищают продукты от влаги, света, кислорода, загрязнений, а также могут многократно перерабатываться без потери качества. Однако стекло имеет большой вес и легко бьется, а металлическая упаковка (чаще всего это алюминий и жесть) подвержена коррозии и может представлять опасность для здоровья человека. Упаковка также бывает комбинированной, то есть изготовленной из разных видов сырья — например, бумаги и пластика.
Проблема мусора
В основном упаковка используется всего один раз, после чего отправляется на свалку, напоминает американская некоммерческая организация FoodPrint (продвигает экологичные подходы к производству и потреблению продуктов). Так, по данным Агентства по охране окружающей среды США, в 2018 году на долю пищевых контейнеров и другой упаковки пришлось более 28% от всего объема твердых бытовых отходов (82,2 млн т).
В Европе в 2018 году было произведено более 77 млн т упаковочных отходов, что на 0,3% больше, чем в 2017 году. Каждый житель генерировал в среднем 174 кг такого мусора. Как сообщают в статистической службе «Евростат», показатель варьировался от страны к стране: например, в Болгарии и Хорватии средний вес выброшенной упаковки на душу населения оценивался в 70,8 кг и 67,8 кг соответственно, а в Германии и Люксембурге — в 227,5 кг и 224 кг. Более 40% всех упаковочных отходов составляли бумага и картон, почти по 19% — пластик и стекло, 16,1% — дерево, 5% — металл, 0,3% — другие материалы.
Почему упаковку сложно переработать и как решить эту проблему
Снизить объемы отходов можно за счет их раздельного сбора и утилизации. Доля переработанных упаковочных отходов в странах Евросоюза (ЕС), Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии в 2018 году составляла 66,3%. Самый высокий показатель фиксировался в Бельгии — 85,3%, а самый низкий — на Мальте, 35,6% (данные за 2017 год). В общей сложности в странах ЕС перерабатывается 38% мусора, в то время как в России этот показатель, согласно информации Счетной палаты (СП РФ) за 2020 год, не превышает 7%. Более 90% отходов, включая тару и упаковку, по-прежнему оказываются на свалках и полигонах и загрязняют окружающую среду.
Такая ситуация сложилась в том числе из-за несовершенной методики разделения разных типов отходов. «Сортирующий автомат помещает предмет определенной формы в определенный отсек независимо от материала, из которого он сделан, — объясняет заместитель директора компании „ЭкоЛайн“ (оператор по вывозу мусора и обращению с отходами) Елена Вишнякова. — Различить разные виды пластика машина не в состоянии. Если упаковку и можно переработать, то отделить ее от похожих предметов не получится. Обычный магазинный пакет „маечка“, сделанный из ПНД (полиэтилен низкого давления. — Прим. Plus‑one.ru), — это перерабатываемый пластик. Но из-за разнообразия композитных пластиковых пакетов аналогичного вида ПНД-пакет считается условно неперерабатываемым. Дой-паки (плоские пакеты, у которых предусмотрено дно: при наполнении упаковки у нее появляется широкое основание; используются для фасовки косметических средств, кормов для животных, кофе, чая, майонезов, кетчупов и т. п. — Прим. Plus‑one.ru), несмотря на абсолютную внешнюю идентичность, сделаны из таких разных материалов, что по умолчанию считаются неперерабатываемыми».
С Еленой Вишняковой согласен исполнительный директор компании «СОЭМЗ» (производит изделия из пульперкартона — формованного бумажного волокна) Дмитрий Гутман. «Сейчас даже мягкая упаковка для влажного кошачьего корма имеет до шести разных слоев, ее крайне сложно разделить и переработать», — говорит он и добавляет, что один из способов увеличить объем перерабатываемой упаковки — унифицировать ее. Например, на стоимость переработки пластиковых бутылок влияет их цвет, поэтому специалист предлагает отказаться от окрашивания. «Создание унифицированной тары — это безусловная тенденция на рынке упаковочных материалов, и в недалеком будущем она получит значительное развитие», — уверен Дмитрий Гутман.
В СП РФ считают, что решить проблему низкого уровня переработки упаковки можно в том числе за счет сокращения общего объема отходов и отказа от одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары в пользу многоразовых. Например, в некоторых европейских странах уже в июле 2021 года вступит в силу запрет на использование таких одноразовых предметов из пластика, как ватные палочки, посуда, столовые приборы, соломинки, палочки для воздушных шаров, контейнеры для продуктов и емкости для напитков. Кроме того, 15 правительств и более 100 организаций, включая производителей упаковки и продуктов (например, Nestlè и Unilever), подписали Европейский пакт о пластике (англ. European Plastics Pact. — Прим. Plus‑one.ru), направленный на развитие экономики замкнутого цикла. В рамках этой инициативы подписанты планируют сделать всю пластиковую упаковку и одноразовые предметы пригодными для повторного использования, сократить применение первичного пластика, а также нарастить мощности по сбору, сортировке и переработке отходов.
Что делает общепит
Меры по сокращению упаковочных отходов принимают и предприятия общественного питания. Директор по устойчивому развитию сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» Ирина Коршунова рассказала, что компания завершила пилотный проект по отказу от трубочек и крышек при выдаче заказов внутри заведений. Сейчас, по словам Ирины Коршуновой, компания анализирует полученные результаты. В Санкт-Петербурге в этом году был также запущен проект по отказу от пластиковой крышки для стаканчика мороженого «Макфлурри». Вместо него в ресторанах использовался прямоугольный контейнер с лепестками. Однако, как оказалось, это усложняет процесс работы для сотрудников. «Раньше сотрудник наполнял стаканчик мороженым, а потом закрывал крышкой. Новый стаканчик заканчивается четырьмя лепестками, и работнику гораздо труднее правильно дозировать мороженое, так как лепестки закрывают обзор. Потом его надо закрыть — это сложнее, чем закрыть крышку. Но несмотря на это, мы вместе с нашими партнерами—поставщиками будем дорабатывать это решение, чтобы была возможность его внедрить», — говорит специалист.
Компания также перешла на использование полностью разлагаемых бумажных пакетов: они изготавливаются из целлюлозы с добавлением макулатуры, благодаря чему снижается негативное воздействие на природу. Кроме того, специалисты финской компании Huhtamaki, которая поставляет стаканчики для «Макдоналдс», уже нашли технологическое решение, позволяющее без потери потребительских свойств облегчить стенки стаканчика. В результате в 2021 году общий вес произведенных стаканчиков будет на 330 т меньше.
С конца 2020 года «Макдоналдс» начал сотрудничать с предприятиями «СОЭМЗ» и «ЭкоЛайн» с целью сформировать модель производства замкнутого цикла. «ЭкоЛайн» собирает и сортирует бумажные стаканчики из ресторанов «Макдоналдс» и направляет их на переработку на «СОЭМЗ». Завод, в свою очередь, будет перерабатывать их в подставки для напитков из пульперкартона и возвращать обратно в «Макдоналдс». «Одноразовые стаканчики для напитков состоят из двух материалов, картона и полиэтилена, которые надо разделять перед переработкой, — комментирует Дмитрий Гутман. — Мы проводим такую сепарацию, после чего бумага остается у нас в производстве, а полиэтилен отправляется на другой завод».
В июле к проекту в тестовом режиме должны присоединиться 20 российских ресторанов «Макдоналдс», а к концу года — около 40. Подставки из пульперкартона «СОЭМЗ» будет доставлять и в другие предприятия общественного питания. К 2025 году «Макдоналдс» планирует перерабатывать все собранные в российских ресторанах отходы при наличии соответствующей инфраструктуры.