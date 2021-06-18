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«РВК-Архангельск»: корректность начислений в квитанциях зависит от своевременной передачи показаний счетчиков

«РВК-Архангельск» напоминает абонентам, что точность начислений в квитанциях зависит от своевременности передачи показаний индивидуальных приборов учета. В соответствии с действующим законодательством, показания о потребленных ресурсах необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число.

Если это условие соблюдается, то абоненту начисляют сумму только за потребленную услугу. В противном случае, в течение трех месяцев расчет будет производиться по среднему значению, а далее - по нормативу.

«Своевременная передача актуальных сведений позволяет не только корректно проводить начисления, но и самому абоненту контролировать ежемесячное потребление ресурса. Потребитель оплачивает только по фактическим показаниям, а если возникнет вопрос, то он всегда сможет позвонить нам по телефону 61-00-00», – рассказала начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.

Для удобства клиентов в компании действуют информационные сервисы, позволяющие передавать сведения о потребленных услугах дистанционно и без посещения офиса предприятия. Абоненты «РВК-Архангельск» могут воспользоваться следующими способами:

- мобильное приложение «РВК.Услуги»;

- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

- личный кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомление на номер +7 (921) 427-55-33;

- передача показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- передача сведений роботу по телефону: 42-35-22.

Также напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» указан на обороте квитанции.

 

25 август 09:25 | : Экономика

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