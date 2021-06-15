Семейную ипотеку по ставке от 0,2%* предлагают Группа «Аквилон» и Сбербанк

Группа «Аквилон» продолжает участвовать в программе «Ипотека с господдержкой», совместно со своим стратегическим партнером – ПАО «Сбербанк» предлагает особые условия для приобретения жилья в новостройках в Архангельске и Северодвинске.
Напомним, что в июне этого года Президент России Владимир Путин поручил расширить льготную ипотечную программу для семей с детьми. Теперь ею смогут воспользоваться не только родители двух и более детей, но и семьи при рождении первого ребенка, а льготная ставка действует на весь период займа.
В рамках данной программы первоначальный взнос составляет от 15%, срок кредита - до 7 лет, максимальная сумма - до 6 млн рублей.
Подать заявку на кредит можно в офисах Группы «Аквилон» с помощью ипотечного брокера, а также получить бесплатную консультацию по условиям и возможностям получения займа. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты квартир. Все подробности – по телефонам 8(8182) 60-40-30 в Архангельске и 8(8182) 60-31-19 в Северодвинске
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 11 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
*Подробности можно узнать по тел.: 8 (8182) 60-40-30 и 60-31-19. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». (ИНН 2901234375). Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (ИНН 7810679859). Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.
C 01.07.2021 по 01.02.2022 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства по ДДУ, так и на готовое жильё от застройщика по ставке от 0,2% годовых на срок кредита от 12 до 84 месяцев у ООО СЗ «ЖилСтрой» (ИНН 2901234375 г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, офис 603) и при условии при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается на 0,3% годовых. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб., максимальный размер кредита- до 12000000 руб.- при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6000000 руб при покупке жилья в других регионах. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года включительно родился ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru). Услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.