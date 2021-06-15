Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Семейную ипотеку по ставке от 0,2%* предлагают Группа «Аквилон» и Сбербанк

Группа «Аквилон» продолжает участвовать в программе «Ипотека с господдержкой», совместно со своим стратегическим партнером – ПАО «Сбербанк» предлагает особые условия для приобретения жилья в новостройках в Архангельске и Северодвинске.

Напомним, что в июне этого года Президент России Владимир Путин поручил расширить льготную ипотечную программу для семей с детьми. Теперь ею смогут воспользоваться не только родители двух и более детей, но и семьи при рождении первого ребенка, а льготная ставка действует на весь период займа.

В рамках данной программы первоначальный взнос составляет от 15%, срок кредита - до 7 лет, максимальная сумма - до 6 млн рублей.
Подать заявку на кредит можно в офисах Группы «Аквилон» с помощью ипотечного брокера, а также получить бесплатную консультацию по условиям и возможностям получения займа. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты квартир. Все подробности – по телефонам 8(8182) 60-40-30 в Архангельске и 8(8182) 60-31-19 в Северодвинске
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 11 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

*Подробности можно узнать по тел.: 8 (8182) 60-40-30 и 60-31-19. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». (ИНН 2901234375). Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (ИНН 7810679859). Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

C 01.07.2021 по 01.02.2022 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства по ДДУ, так и на готовое жильё от застройщика по ставке от 0,2% годовых на срок кредита от 12 до 84 месяцев у ООО СЗ «ЖилСтрой» (ИНН 2901234375 г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, офис 603) и при условии при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается на 0,3% годовых. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб., максимальный размер кредита- до 12000000 руб.- при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6000000 руб при покупке жилья в других регионах. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года включительно родился ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru). Услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.  

23 август 10:53 | : Экономика

Главные новости


В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами
Кому доверили здоровье северян?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (271)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20