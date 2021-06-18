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Из Архангельска в Череповец из аэропорта им. Федора Абрамова

Открывается постоянное авиасообщение между столицей Поморья и ключевым промышленным центром Вологодской области.

Рейс Д2-228 будет организован по графику: вылет из Череповца в Архангельск — в 12:00, из Архангельска в Череповец — в 17:40. Время в пути — час десять минут.

Как отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, регулярное авиасообщение между столицей Поморья и Череповцом расширит маршрутную сеть, окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма, повышение деловой активности.

«Премьера» 25 августа. Далее каждую среду.

 

20 август 17:12 | : Экономика

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