Из Архангельска в Череповец из аэропорта им. Федора Абрамова

Открывается постоянное авиасообщение между столицей Поморья и ключевым промышленным центром Вологодской области.
Рейс Д2-228 будет организован по графику: вылет из Череповца в Архангельск — в 12:00, из Архангельска в Череповец — в 17:40. Время в пути — час десять минут.
Как отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, регулярное авиасообщение между столицей Поморья и Череповцом расширит маршрутную сеть, окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма, повышение деловой активности.
«Премьера» 25 августа. Далее каждую среду.