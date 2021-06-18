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Экокорзины для нестандартного пластика начинают расставлять в торговых сетях

Компания Procter&Gamble, лидер мирового рынка потребительских товаров, и розничная сеть «Магнит» до конца августа 2021 года установят 100 экокорзин для сбора нестандартной пластиковой упаковки (мягкая упаковка сменных блоков шампуней и бальзамов для волос, жидкого мыла и использованные зубные щетки) для дальнейшего развития инфраструктуры по приему вторсырья в рамках партнерской программы «Подари пластику вторую жизнь». Сеть экокорзин появится в магазинах «Магнит Косметик» в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Собранная нестандартная пластиковая упаковка будет переработана и использована для производства новых изделий: зубные щетки будут переработаны в шариковые ручки, а мягкая упаковка будет использована для производства плитки или скамеек из пластика.

С целью дополнительного стимулирования покупки продукции из пластика, пригодного для вторичной переработки, и развития культуры ответственного потребления для покупателей также будет реализована следующая механика:

  • Сдай вторсырье в экокорзину в одном из магазинов «Магнит Косметик»,
  • Скачай мобильное приложение партнера акции +1Город, навигатора по экологическим и социальным сервисам, и в блок с заданием «Подари пластику вторую жизнь» загрузи свое фото собранного вторсырья на фоне экокорзины,
  • Получи купон на скидку на шампуни брендов P&G в алюминиевых упаковках, сменные блоки к ним или электрические зубные щетки.

На каждой экокорзине указан телефон горячей линии, по которому можно задать вопросы о том, как правильно подготовить вторсырье к сдаче, а также о его дальнейшей переработке.

Найти ближайший магазин «Магнит Косметик», участвующий в акции, можно на карте навигатора +1Город на сайте или в мобильном приложении.

 «Procter&Gamble своими действиями всегда подтверждает статус лидера в вопросах социальной ответственности бизнеса. Переработка использованной пластиковой упаковки – это серьезная проблема, требующая решительных действий. Кампания «Подари пластику вторую жизнь» направлена на дальнейшее сокращение воздействия на экологию и развитие культуры ответственного потребления в России», – комментирует инициативу Руслан Ноздряков, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Procter&Gamble в Восточной Европе.

Кроме того, в рамках партнерства P&G и «Магнит» до конца 2021 года откроют еще две детские площадки из переработанного пластика. Они будут построены в Казани и Орле, эти города стали лидерами открытого голосования в рамках программы «Подари пластику вторую жизнь». Детские площадки изготавливаются из вторсырья, собранного покупателями в том числе через созданную компаниями сеть фандоматов для приема пластиковой тары. Всего с момента старта кампании было собрано 2 800 кг пластика, а площадки из пластикового вторсырья уже появились в Краснодаре, Дзержинске и Архангельске. Из переработанного пластика сделаны забор, песочница, лавочки, покрытие, урны, а также частично сам детский городок. Детские площадки проходят проверку на безопасность и соответствие всем принятым в России стандартам качества.

«Основная цель совместной программы с P&G – помочь людям заботиться об окружающей среде. Используя географию нашей сети, мы хотим показать покупателям, что ответственное потребление – это просто, и помочь в решении проблемы пластика может каждый. Мы внимательно относимся к вопросу охраны окружающей среды — это важный фактор доверия наших покупателей и партнеров», – говорит Анна Мелешина, директор департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса сети «Магнит».

В рамках программы «Подари пластику вторую жизнь» покупатели продукции Procter&Gamble в сети магазинов «Магнит» могли отдать свой голос за один из городов России, в которых будут установлены детские площадки из переработанного пластика. Первая площадка была открыта в марте 2021 года в Краснодаре – в импровизированной церемонии открытия принял участие посол кампании Дима Билан.

Цель кампании «Подари пластику вторую жизнь» – расширение доступной инфраструктуры по раздельному сбору использованной пластиковой упаковки. В рамках этой партнерской инициативы компании намерены создать крупнейшую в России негосударственную сеть по приему использованной пластиковой тары, установив 80 фандоматов в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день уже установлены 66 устройств, при этом один фандомат способен собирать несколько сотен килограмм использованной пластиковой тары в год. Инфраструктурный партнер проекта ГК «ЭкоТехнологии» обеспечивает бережный вывоз и переработку собранного пластика на «Тверском Заводе Вторичных Полимеров».

20 август 11:10 | : Экономика

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