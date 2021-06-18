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В ночных клубах Архангельска продолжают торговать алкогольным фальшаком

Сотрудники УМВД России по городу Архангельску провели проверку деятельности ряда развлекательных заведений областного центра. В ходе работы было установлено, что один из клубов, расположенный в здании по проспекту Обводный канал, несмотря на ранее выявленные нарушения законодательства, продолжает реализацию алкоголя без соответствующей лицензии. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято порядка 130 бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции.   


В настоящее время по данному факту проводится административное расследование. Решается вопрос о привлечении к ответственности как юридического лица, так и его руководителя. Санкция соответствующей статьи КоАП Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей, для юридических лиц – более трех миллионов рублей и конфискацию продукции. Также будет решаться вопрос о приостановлении работы развлекательного заведения на срок до 90 суток.


Мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, будут продолжены.


 

20 август 11:02 | : Экономика / Скандалы

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