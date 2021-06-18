Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне с рублями спешат к обменникам. К Дню знаний валюта должна подорожать

В августе россияне традиционно больше боятся за национальную валюту: к 1 сентября доллару прогнозируют рост на 5 рублей, евро — более чем на 3 рубля. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Средний народный прогноз курса доллара к 1 сентября — 78,56 руб., евро — 89,68 руб. «В августе из года в год происходит ослабление рубля, а иногда и обвал типа дефолта», — комментируют россияне. Впрочем, интерес к новостям с валютной биржи сейчас один из самых низких: за динамикой курса доллара США следит только 24% россиян, меньше было лишь в январе 2019 года (23%).

Мужчины интересуются динамикой валют активнее женщин: за курсом доллара следят 3 из 10 мужчин, за курсом евро — каждый четвертый, а среди женщин — 18 и 12% соответственно. Интерес к новостям с валютной биржи растет с увеличением уровня доходов опрошенных: стоимость американской валюты россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц интересует вдвое чаще, чем респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. (31 и 16% соответственно), стоимость евро — 26 и 11% соответственно.

19 август 12:32 | : Экономика

Главные новости


РВК-Архангельск: мы свою работу на «тысячнике» сделали
Ильфу-Петрову не снилось. Новорусский «Бендер»… и это только «Начало»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (234)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20