Юрист из НАО вывел на чистую воду платные ПЦР-тесты

Защитник жилищных и других прав граждан, эксперт в области проведения госзакупок Дмитрий Никитин попал в ленты популярных информационных агентств.
Причиной этого стал пост на его странице в социальной сети, в котором автор подвергает жёсткой критике неумение властей НАО организовать оплату ПЦР-тестов для проверки наличия у приезжающих в округ признаков новой коронавирусной инфекции и заявляет о необходимости сделать тестирование бесплатным.
В частности, Дмитрий Никитин пишет, что просит считать эту публикацию открытым обращением к администрации Заполярья.
Как выяснилось, эксперт прибыл домой вместе с семьей и столкнулся с хаотичной организацией оплаты тестирования на COVID. Прямо в аэропорту он сделал фото, которые недвусмысленно подкрепляют написанный текст.
По словам Дмитрий Никитина, властям Нарьян-Мара и округа стоит перенять наработки ЯНАО, где тесты делают безвозмездно и только тем, кто не проживает в округе, но въезжает в него.
– Я был шокирован из-за невозможности оплатить процедуру наличными деньгами или банковской картой! Это можно сделать только через приложение Сбербанка! Как говорится, всё для людей. А если я престарелый дед и не слышал ни о QR-кодах, ни о Сбербанк-онлайне? А, может, я не беру с собой в поездки мобильный телефон, поскольку в отпуске хочу реально отдохнуть? Плюсом ко всему даже в приложении банк всё равно удерживает свои комиссионные! – поражается Дмитрий Никитин.
По его оценке, исправить положение дел могла бы установка банковского терминала или выдача прилетевшим бумажных документов для оплаты ПЦР-теста.
– Прилетели. Устали. Мечтаем добраться быстрее домой, а там сюрприз с оплатой этих пресловутых тестов. Мы не против, но и вы пойдите нам навстречу: организуйте тестирование бесплатно или, для начала, сделайте процедуру дешевле, – призывает Дмитрий Никитин.
Правозащитник рассказал, что заплатил за себя, жену и ребенка 3000 рублей, с которых операционисты сняли ещё и комиссию.
– Это внушительная сумма, тем более по приезду. Плюсом на дворе август и дети скоро пойдут учиться. Зачем нагружать их родителей, пожилых или неработающих граждан дополнительными тратами? – спрашивает Дмитрий Никитин.
– Я считаю, что плавный и грамотный переход должен быть таким: сперва – снижение цены проведения обследования, а затем – переход на бесплатные ПЦР-тесты, – подвёл итог Дмитрий Никитин.
Для сравнения, добавим, что стоимость проведения тестирования на наличие коронавируса в Заполярье и Поморье несколько разнится. И если в НАО цена одной процедуры – тысяча рублей, то в Архангельске это «удовольствие» обойдется за 1200 – 1800 целковых.