Главврач 1-й ГКБ Архангельска Красильников остался без двух заместителей

Как только что стало известно редакции ИА RUSNORD от собственных источников, сегодня своих постов в Первой городской больнице столицы области лишились заместитель главврача по хирургии Виктор Поздеев и заместитель по экономическим вопросам Валерий Колыгин.
Официально формулировки увольнения пока нет, но, судя по всему, она будет традиционно «по собственному желанию».
Наблюдатели полагают, что это реакция на публикацию «SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!» от 28 июля с.г., где говорилось об оттоке медицинского персонала. Тем более, в своих комментариях к ней глава регионального минздрава Александр Герштанский сказал, что в вышеуказанной больнице грядут серьезные кадровые перемены.
Впрочем, медицинское сообщество Архангельска ожидало несколько иных кадровых перемен. Ибо, как известно, любая «рыба» начинает гнить не с плавников, но с головы…