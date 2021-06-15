"Да идите Вы, сэр!". Рабочий стиль общения у жителей СЗФО

Служба исследований hh.ru выяснила, как чаще всего принято обращаться друг к другу в компаниях из СЗФО и в каких сферах больше неформальной атмосферы с точки зрения общения.
Итоги недавнего опроса hh.ru показывают, что 25% респондентов из СЗФО стараются обращаться ко всем коллегам без исключения на «Вы». Это, к слову, самый высокий показатель среди регионов РФ. В свою очередь выборочную политику обращений, а именно только к руководству обращаются на «Вы» еще 43% опрошенных в СЗФО, оставшиеся 32% обращаются на «Ты» ко всем без исключения на работе. Интересно, что самые высокие показатели обращений на «Ты» ко всем продемонстрировали жители Челябинской (33%) и Самарской (23%) областей. Реже других «тыкают» на работе новосибирцы (7%), а также жители Нижегородской области и Башкирии (по 9% в каждом регионе).
В разрезе профессий чаще всего именно руководству «Вы» говорят, когда хотят что-то спросить работники из сферы строительства, юристы, производственники, специалисты из сферы административного персонала, а также медицинские работники. В целом на «Вы» обращаются ко всем без исключения представители сферы образования и науки в СЗФО (47%) – это самый высокий показатель среди представителей разных профессий и сфер.
В свою очередь более близкие и «простые» отношения в компаниях, специализирующихся на информационных технологиях в СЗФО – здесь обращение на «Ты» можно услышать от каждого второго опрошенного ИТ-специалиста (51%). Обращаются на «Ты» ко всем своим коллегам также маркетологи и работники сферы рекламы и пиар (46%), с ними рядом стоят работники сферы продаж и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 44% в каждой сфере).
Интересно также, что женщины-респонденты чаще мужчин (49% против 44%) отмечали, что обращаются на «Вы» только к руководству, при этом ко всем остальным своим коллегам женщины также чаще мужчин говорят «Вы» (19% против 14%). В свою очередь мужчинам, живущим в СЗФО, видимо, более приятно неформальное общение, и они говорят: «Ты» абсолютно всем коллегам чаще чем опрошенные женщины (41% против 31%).