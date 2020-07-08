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В украинском бизнесе Владимира Крупчака появились проблемы

И связаны они с больной для Архангельской области темой – вывозом мусора.

Как сообщает издание «24ТВ. Киев», полиция открыла уголовное производство и провела обыски на "Киевском картонно-бумажном комбинате", который расположен в Обухове. Там изготавливают туалетную бумагу, салфетки, картон, а также коробки.

Население сразу нескольких районов, соседствующих с комбинатом, с начала этого года стало замечать многочисленные территории, заваленные промышленным мусором.

Следствие предполагает, что на картонно-бумажном комбинате решили таким образом избавляться от промышленных отходов. Злоумышленников поймали на "горячем". В Мироновке правоохранители остановили "КамАЗ", который был набит мусором. В другом месте полиция изъяла тракторы, которые маскировали отходы землей.

Украинские правоохранители получили разрешение у судьи на обыски на комбинате. Во время следственных действий обнаружили и изъяли документацию, а также отобрали образцы промышленного мусора, который вывозился с территории комбината в различные районы Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением". По местному законодательству, это грозит виновным от 3 до 6 лет заключения, большими штрафами и поражением в правах.

Впрочем, на самом ККБК уверены, что в своей методике утилизации отходов производства они находятся в правовом поле, а действия силовиков – акцией устрашения для украинского и международного бизнеса.

Отметим, что основная продукция комбината – туалетная бумага, которой подтирается (пардон) население Киева и ряда других городов Незалежной.

Из официальных источников известно, что владельцем «Киевского картонно-бумажного комбината» является Владимир Крупчак, экс-депутат Госдумы от Архангельской области. На территории Поморья он также контролирует АЦБК, Группу компаний «Титан» и… город Новодвинск.

Интересно, что еще в 2014 году Владимир Ярославович отказался от украинского гражданства (мотивы не уточняются), получив через пять лет кипрское. В реестрах указывается, что он постоянно проживает в городе Лимассоле… хотя в архангельских СМИ в связи с его фамилией чаще упоминаются различные симпатичные городки Италии.

17 август 11:13 | : Экономика / Скандалы

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