Официально: Сроки переключения архангельского «тысячника» перенесены

Напомним, вчера губернатор Поморья Александр Цыбульский еще раз заявил о неприемлемости отключения областной столицы от водоснабжения на длительный срок. Ресурсная компания выступила со следующим заявлением:
- РВК-Архангельск уведомляет, что запланированное на 20 - 22 августа отключение центрального городского водовода по инициативной заявке строительной компании, осуществляющей вынос трубопровода в связи с возведением административного здания по пр. Ломоносова, перенесено на более поздний срок. Подача воды потребителям будет осуществляться в штатном режиме.
В настоящее время застройщиком совместно с Администрацией города и подрядной организацией, которая будет осуществлять переключение водовода для реализации масштабного проекта, прорабатываются наиболее оптимальные технические и технологические решения, чтобы сократить период отключения воды.
После корректировки графика производства работ и согласования его строительной компанией с администрацией г. Архангельска и ООО «РВК-Архангельск», информация о дате и времени ограничения подачи ресурса будет заблаговременно доведена до горожан.
Напомним, был проложен новый трубопровод протяженностью 182 метра и диаметром 1000 мм от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта для демонтажа участка существующего с целью строительства административного здания. Трубы выполнены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с заявленным заводом-изготовителем сроком службы более 50 лет. Запланированное отключение водоснабжения является необходимым мероприятием для подключения этого вновь смонтированного участка к главной водной артерии города.