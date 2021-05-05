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На 2-й очереди ЖК «NORDICA» процесс близится к завершению общестроительных работ

Новый жилой комплекс возводится Группой «Аквилон» на ул. Победы в Северодвинске.
Напомним, что в конце прошлого года было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди жилого комплекса. В апреле все квартиры в ней были переданы собственникам.
Сейчас на 2-й очереди комплекса строители завершили возведение «коробки» здания и внутренних перегородок, остекление окон и монтаж балконов. Заканчивается устройство кровли, прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей и монтаж лифтового оборудования. Ведется установка теплых и холодных витражей, выполняется стяжка полов и штукатурка стен в квартирах, а также благоустройство территории.
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
Кстати, в ноябре прошлого года остановка общественного транспорта «Северный рейд», расположенная на ул. Юбилейной (с двух сторон) в районе строящегося жилого комплекса, будет называться «ЖК «NORDICA».
Что касается благоустройства территории, то в ЖК «NORDICA» оно организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн и большое количество озеленения, размещена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в Архангельске и Северодвинске проекты 11 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.  

13 август 11:38 | : Экономика

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