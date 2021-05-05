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На рынке труда Архангельской области отмечена заметная активность

. Эксперты hh.ru выяснили, что происходило с рынком труда в Архангельской области за последний месяц. В основе анализа: данные почти 6 000 вакансий, а также информация из более 11 000 резюме архангелогородцев, открытых на hh.ru в регионе за месяц.

Активность работодателей на рынке труда

За месяц прирост вакансий в Архангельской области составил 8%, а с начала года более 100%. Также есть сферы, где рост количества предложений о работе был один из самых ощутимых. Так, сильнее всего изменилось число вакансий в области госслужбы (+61% по сравнению с прошлым месяцем), вакансии для начинающих специалистов (+56%), в сфере науки и образования (+43%), а также в области управления персоналом и добычи сырья (32% прироста вакансий). Также востребованы транспортники, производственники, медицинский и рабочий персонал. Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена в сфере безопасности, инсталляции, строителей и ИТ-специалистов.    

Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам июля зарплату от 135 000 рублей в Архангельской области предлагали в более 200 вакансиях. В целом за последний месяц медианная* предлагаемая зарплата в вакансиях Архангельской области выросла примерно на 200 рублей и на данный момент составляет 44 700 рублей.

Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут продолжать расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19.

Активность соискателей 

В Архангельской области начал постепенно расти уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за месяц он составляет почти 3 резюме на вакансию. Небольшой рост hh.индекса (конкуренции) может быть связан с увеличением соискательской активности. При этом в Архангельской области есть сферы, где конкуренция за рабочие места более высокая, чем в среднем по рынку: сферы топ-менеджмента, сферы добычи сырья, юридическая область, безопасность. Активней других искали работу по итогам месяца начинающие специалисты и студенты (+23% прироста резюме), специалисты из сферы продаж (14%), транспортники (7%), административный персонал и производственники (по 6% в каждой сфере).

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Архангельской области в резюме – 40 800 рублей, что ниже среднероссийских запросов на 18%. Одни из самых высоких желаемых зарплат (от 110 000 рублей) можно найти в резюме у более 300 соискателей из области, которые претендуют на места руководителей в ИТ-сфере, производстве, строительстве и транспортной сфере.

Топ высокооплачиваемых вакансий в начале августа в Архангельской области*:

Вакансия

 

Зарплата

Машинист автокрана (крановщик)

 

от 130 000 руб. на руки

Инженер геодезист

 

от 140 000 руб. до вычета налогов

Водитель автомобиля на вывозке леса

 

от 150 000 руб. на руки

Главный инженер

 

от 150 000 руб. на руки

Менеджер по продажам автомобилей с пробегом

 

От 50 000 до 200 000 руб. на руки

Заместитель директора департамента по лесообеспечению, контролю за лесовосстановлением

 

от 150 000 руб. на руки

Продавец-буфетчик (вахта)

 

от 135 000 до 180 000 руб. на руки

 

Оператор форвардера

 

от 150 000 руб. на руки

* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.

*медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.

  

13 август 08:57 | : Экономика

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