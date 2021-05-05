На рынке труда Архангельской области отмечена заметная активность

. Эксперты hh.ru выяснили, что происходило с рынком труда в Архангельской области за последний месяц. В основе анализа: данные почти 6 000 вакансий, а также информация из более 11 000 резюме архангелогородцев, открытых на hh.ru в регионе за месяц.
Активность работодателей на рынке труда
За месяц прирост вакансий в Архангельской области составил 8%, а с начала года более 100%. Также есть сферы, где рост количества предложений о работе был один из самых ощутимых. Так, сильнее всего изменилось число вакансий в области госслужбы (+61% по сравнению с прошлым месяцем), вакансии для начинающих специалистов (+56%), в сфере науки и образования (+43%), а также в области управления персоналом и добычи сырья (32% прироста вакансий). Также востребованы транспортники, производственники, медицинский и рабочий персонал. Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена в сфере безопасности, инсталляции, строителей и ИТ-специалистов.
Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам июля зарплату от 135 000 рублей в Архангельской области предлагали в более 200 вакансиях. В целом за последний месяц медианная* предлагаемая зарплата в вакансиях Архангельской области выросла примерно на 200 рублей и на данный момент составляет 44 700 рублей.
Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут продолжать расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19.
Активность соискателей
В Архангельской области начал постепенно расти уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за месяц он составляет почти 3 резюме на вакансию. Небольшой рост hh.индекса (конкуренции) может быть связан с увеличением соискательской активности. При этом в Архангельской области есть сферы, где конкуренция за рабочие места более высокая, чем в среднем по рынку: сферы топ-менеджмента, сферы добычи сырья, юридическая область, безопасность. Активней других искали работу по итогам месяца начинающие специалисты и студенты (+23% прироста резюме), специалисты из сферы продаж (14%), транспортники (7%), административный персонал и производственники (по 6% в каждой сфере).
Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Архангельской области в резюме – 40 800 рублей, что ниже среднероссийских запросов на 18%. Одни из самых высоких желаемых зарплат (от 110 000 рублей) можно найти в резюме у более 300 соискателей из области, которые претендуют на места руководителей в ИТ-сфере, производстве, строительстве и транспортной сфере.
Топ высокооплачиваемых вакансий в начале августа в Архангельской области*:
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Вакансия
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Зарплата
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Машинист автокрана (крановщик)
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от 130 000 руб. на руки
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от 140 000 руб. до вычета налогов
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Водитель автомобиля на вывозке леса
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от 150 000 руб. на руки
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от 150 000 руб. на руки
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Менеджер по продажам автомобилей с пробегом
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От 50 000 до 200 000 руб. на руки
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Заместитель директора департамента по лесообеспечению, контролю за лесовосстановлением
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от 150 000 руб. на руки
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от 135 000 до 180 000 руб. на руки
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от 150 000 руб. на руки
* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.
*медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.