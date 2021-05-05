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Россияне уцепились за "удаленку" и готовы меньше получать

Россияне, заинтересованные в удаленке, в среднем готовы потерять десятую часть заработка ради работы на дому. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться дистанционно.

Каждый третий респондент считает, что работа на дому стоит того, чтобы согласиться на меньшую заработную плату: 17% опрошенных готовы получать на удаленке на 5% меньше, 9% готовы согласиться на 10%-ное снижение заработка. Тех, кто в принципе готов к денежным уступкам ради работы из дома, больше среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. (по 43%).

Интересно, что ради работы рядом с домом готово поступиться частью заработка большее число россиян (48%). Впрочем, в среднем уступить в деньгах россияне готовы практически столько же, сколько и ради удаленки (9%).

При этом интересно, что опрошенные редакцией ИА RUSNORD главные редактора местных средств массовой информации в один голос говорят, что работа на удаленке неэффективна даже для интернет-изданий.

13 август 07:18 | : Экономика

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