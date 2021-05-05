На «RIVER PARK» в центре Архангельска продолжается устройство внутренних перегородок

Строительство жилого комплекса «RIVER PARK» Группы «Аквилон» на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого осуществляется в соответствии с графиком.
В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №1 завершено бетонирование ростверка, ведется монтаж фундаментных боков стен; на секции №2 выполнена кирпичная кладка стен подвала и монтаж его перекрытия; на секции №3 закончена кладка стен 10-го этажа, завершено устройство внутренних перегородок на 2-6 этажах, ведется их установка на 7-9-м этажах; на секции №4 закончены кирпичная кладка стен, монтаж внутренних перегородок и перекрытий, на 60% выполнена кровля; на секции №5 ведется кирпичная кладка стен 3-го этажа.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнес-лайт и комфорт-класса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
ЖК «RIVER PARK» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Кстати свыше 60% всех квартир в строящемся жилом комплексе уже приобретено горожанами по договорам долевого участия в полном соответствии с 214-м федеральным законом.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов, а также кладовыми. Предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга. Завершение строительства ЖК «RIVER PARK» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик выполнил предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади.
Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой «Аквилон» был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа «Аквилон» выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.