Философия реформы ТКО. Как вы мусор назовете, так его и уберут

Что проще: начать выпускать товары без упаковки или поделить ответственность за
ее утилизацию между производителем и региональным оператором? На этот вопрос отвечает руководитель направления по взаимодействию с органами власти в экологической ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша.
Если посмотреть на нацпроект «Экология» или Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года, то мы увидим, что интересы регуляторов отрасли крутятся вокруг отходов высокого класса опасности и твердых коммунальных отходов. Давайте разберемся, что же такое — эти ТКО?
ТКО, если ориентироваться на букву закона, — это весь мусор, образующийся в процессе жизнедеятельности потребителя на территории его жилплощади: отходы пищи; выбрасываемые изношенные одежда, обувь; упаковка, игрушки, остатки материалов для ремонта, рукоделия и т.д. К ним также относят аналогичные отходы, образующиеся у юридических лиц.
Например, сотрудник съел шоколадку или выпил йогурт, а обертку и бутылку в мусорное ведро выбросил. Логично предположить, что если у гражданина «образовались» «сдохшая» батарейка, просроченные лекарства, шприц после укола или перевязочные материалы, — это тоже ТКО. Такая трактовка неправильна, и мы разберемся в этом немного позже. А еще на сайте министерства природных ресурсов написано, что ТКО — это смесь отходов.
Вся ответственность по обращению с ТКО лежит на региональных операторах. Для этого они наделены всеми нужными полномочиями. Именно им государство поставило задачу обеспечивать сбор, транспортировку, сортировку, обезвреживание и захоронение отходов, образующихся у населения в их домах и квартирах. Что можно сделать с ТКО, если они изначально смешанные? Их можно немножко посортировать, их можно отправить на полигон или сжечь. До 2020 года сжигание отходов считалось их обезвреживанием. А когда говорили про утилизацию ТКО, то речь шла в основном про производство из них твердого топлива RDF/SRF. Ну а что еще можно сделать из грязной и часто уже вонючей смеси различных отходов?
С января 2020 года в 89 ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» появилось понятие «энергетической утилизации». Согласно этому понятию, ТКО, оставшиеся после сортировки (непривлекательные для переработчиков отходы пластика, бумаги, резины, древесины, текстиля и т.п.), можно утилизировать в энергию.
А параллельно производитель уже несет ответственность за утилизацию отходов своей продукции и ее упаковки (РОП). Эти отходы в 89 ФЗ РФ названы «отходами от использования товаров» (ОИТ). Про какие отходы речь? Про электронику, бытовую технику, батарейки, автошины, одноразовые контейнеры, пакеты и пакетики, бутылки и банки, картонки и жестянки, одежду и обувь, текстиль…
Чувствуете подвох? Ведь часть этих отходов образуется у населения дома, и вроде бы они и есть ТКО? А ТКО собирает региональный оператор, и только он. Как может производитель самостоятельно реализовывать свою РОП, если на пути к этому стоит региональный оператор и говорит: «Это все мое»?
Справедливости ради надо сказать, что на авторезину, батарейки и градусники региональные операторы обычно не претендуют. Собирать их можно и нужно отдельно за счет инструмента РОП. Электронику, бытовую технику и шины в крупных городах России уже можно сдать без больших затруднений. А вот батарейки и прочие опасные отходы, являясь объектами РОП, еще подпадают под полномочия Федерального экологического оператора, «родившегося» в недрах Росатома. ФЭО пока внятно не рассказал россиянам, как будет создаваться система сбора химических источников тока, ртутьсодержащих ламп, градусников и других подобных отходов. Граждане терпеливо ждут и продолжают выбрасывать их в ТКО.
Особо следует подчеркнуть, что в России вопросы управления медицинскими отходами, образующимися у населения, не урегулированы никак, хотя медицинские маски и одноразовые перчатки в эпоху ковида Роспотребнадзор признал все-таки ТКО и велел выбрасывать в контейнеры для смешанных отходов.
ОИТ — это отходы конкретных товаров из конкретных материалов. Часть из них, если собрана раздельно товарная партия, может быть легко передана на утилизацию, а часть никому не нужна, потому что или не собрать товарную партию (например, фантики), или нет серийных технологий переработки (например, композитные материалы). И все же, когда отходы рассматриваются как ОИТ в рамках РОП, с помощью экономических рычагов можно стимулировать производителя заменять сложную упаковку на легко собираемую и перерабатываемую. Решать этот вопрос через региональных операторов невозможно: не они выбирают материалы, конструкции и упаковку для товаров. Региональные операторы работают с уже образовавшимися и попавшими в контейнеры для ТКО отходами. В лучшем случае они могут транслировать населению, производителям и органам власти, что часть отходов неликвидна для переработки и ее придется везти на полигон.
В результате несовершенства понятийного аппарата возник конфликт интересов между институтом региональных операторов и институтом РОП.
Региональные операторы считают все отходы населения своими (ТКО), рассчитывают извлекать из ТКО отходы упаковки и получать доход от их продажи. Регоператоры наделены полномочиями не пускать никого на контейнерную площадку внедрять раздельный сбор — и повсеместно этими полномочиями пользуются.
Субъекты РОП (производители и их представители) хотят внедрять раздельный сбор ОИТ, самостоятельно реализуя свою ответственность. В основном, конечно, идет борьба за отходы упаковки, которые мы уже давно привыкли называть вторсырьем. Региональные операторы не стремятся внедрять раздельный сбор, а если и делают это, то, за редким исключением, организуют сбор на два потока: вторсырье и все остальное. Такая двухпоточная система признана в мире недостаточно эффективной.
Производители продвигают проекты, где виды упаковки накапливаются по отдельности: макулатура, пластиковые бутылки и канистры, стеклотара, кое-где даже тетрапак. Но чтобы установить столько контейнеров, необходимо получить одобрение или местных властей, или регионального оператора. Не во всех регионах переговоры проходят успешно.
В целом ситуация напоминает партизанскую деятельность в тылу врага. Победа не приближается, а удаляется. Потоки отходов, которые могли бы ехать вместо полигона на переработку, становятся заложниками плохо продуманных норм закона.
Как можно решить проблему
Министерству природных ресурсов необходимо совершить волевое усилие и, наконец, четко разделить понятия ТКО и ОИТ.
Из ТКО надо убрать все отходы, которые подпадают под расширенную ответственность, и запретить региональному оператору их собирать. Исключением может быть только случай, когда регоператор участвует в организации сбора отходов упаковки и прочих ОИТ на конкурентной основе наряду с другими компаниями. Никакого монополизма.
«А что же останется региональному оператору?» — спросит удивленный читатель. Региональному оператору найдется что делать. Во-первых, есть еще целая треть мусорного ведра в виде пищевых отходов. Это гигантский пласт работы. Во-вторых, остается еще много видов отходов, которые надо собирать раздельно и перерабатывать, но они при этом еще не подведены под РОП. Например, всеми ругаемый пластик с маркировкой 7 (other), мебель, детские игрушки...
Если осуществить предложенное разделение понятий, региональные операторы будут иметь свои целевые показатели, субъекты расширенной ответственности — свои, им нечего будет делить, и вместо конфликта интересов у них будет повод для сотрудничества.