Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«РВК-Архангельск» продолжает модернизацию коллектора на ул. Чкалова

В посёлке Лесозавода №3 продолжается санация канализационного коллектора, который проходит от канализационно-насосной станции №10 (ул. Чкалова 25/1) вдоль улицы Ленина с выходом на Окружное шоссе. Протяженность трубопровода составляет 12 км. В 2021 году в рамках инвестиционной программы будут обновлены первые 6 км коммуникаций.

«Работы по санации мы выполняем своими силами без привлечения внешних подрядчиков. Коллектор модернизируем методом «труба в трубе» с использованием пластиковых труб диаметром 630 мм. Они имеют гораздо больший срок эксплуатации по сравнению со старым металлическим трубопроводом - 50 лет. Кроме того, полимерные коммуникации обладают низким сопротивлением внутренней поверхности, что позволит более экономично перекачивать канализационные стоки», – подчеркнул директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

 В настоящее время бригады «РВК-Архангельск» модернизируют первый участок трубопровода длиной чуть более километра, который разбит на отрезки по 200-250 метров. В процессе работ задействована спецтехника предприятия – экскаваторы, подъемные краны и установка горизонтально направленного бурения (ГНБ).

«На первом участке сварено 208 метров труб – это, так называемая «первая плеть», которая будет протягиваться в старый коллектор с помощью установки ГНБ. Также уже собрана «вторая плеть» протяженностью 256 метров. Так поэтапно мы пойдем от петли к петле. Итогом нашей работы станет повышение надежности и эффективности работы системы водоотведения в южной части города», – рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.

    

05 август 10:44 | : Экономика

Главные новости


«Уха бедняков» – изыск в простоте
Нам ответили: В Первой горбольнице Архангельска грядут серьезные кадровые перемены

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (55)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20