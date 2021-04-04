«РВК-Архангельск» продолжает модернизацию коллектора на ул. Чкалова

В посёлке Лесозавода №3 продолжается санация канализационного коллектора, который проходит от канализационно-насосной станции №10 (ул. Чкалова 25/1) вдоль улицы Ленина с выходом на Окружное шоссе. Протяженность трубопровода составляет 12 км. В 2021 году в рамках инвестиционной программы будут обновлены первые 6 км коммуникаций.
«Работы по санации мы выполняем своими силами без привлечения внешних подрядчиков. Коллектор модернизируем методом «труба в трубе» с использованием пластиковых труб диаметром 630 мм. Они имеют гораздо больший срок эксплуатации по сравнению со старым металлическим трубопроводом - 50 лет. Кроме того, полимерные коммуникации обладают низким сопротивлением внутренней поверхности, что позволит более экономично перекачивать канализационные стоки», – подчеркнул директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.
В настоящее время бригады «РВК-Архангельск» модернизируют первый участок трубопровода длиной чуть более километра, который разбит на отрезки по 200-250 метров. В процессе работ задействована спецтехника предприятия – экскаваторы, подъемные краны и установка горизонтально направленного бурения (ГНБ).
«На первом участке сварено 208 метров труб – это, так называемая «первая плеть», которая будет протягиваться в старый коллектор с помощью установки ГНБ. Также уже собрана «вторая плеть» протяженностью 256 метров. Так поэтапно мы пойдем от петли к петле. Итогом нашей работы станет повышение надежности и эффективности работы системы водоотведения в южной части города», – рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.