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Архангельская область не в чести у выпускников вузов

С начала года начинающие специалисты и студенты, живущие в регионах СЗФО, разместили более 572 000 резюме. На данный момент недавние выпускники и молодые специалисты – одна из самых активных групп соискателей, которые ищут работу. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили какие настроения на данный момент есть у молодых соискателей, где они хотят работать.

Последние данные показывают, что наибольшая доля резюме в сфере «Начало карьеры, студенты» в СЗФО размещается молодыми жителями Северной столицы (до 70% от общего объема резюме в сфере), на втором месте Калининградская и Ленинградская области, наименее активны в поиске работы выпускники и студенты из НАО и Псковской области. Архангельскую область рассматривают 3% молодых специалистов.

Наибольшим интересом у молодых соискателей пользуется сфера продаж - здесь по состоянию на конец июля размещены 68% резюме начинающих специалистов. На втором месте по числу резюме - «ИТ, телеком», на третьем с небольшим отставанием – сфера административного персонала.  

«Результаты недавнего опроса среди молодых соискателей показали, что за последние 2 года доля молодых соискателей по всей стране, работающих или желающих работать в государственных органах, практически не изменилась: с 19% в 2019 году она выросла на 2 процентных пункта и составила 21% в целом по РФ. В свою очередь сократилась доля работающих и желающих работать в коммерческих компаниях с 41% до 37%, а вот доля предпочитающих фриланс продолжила стабильный рост и составила уже 20% (в 2016 таких соискателей было 8%, в 2019–17%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

05 август 08:26 | : Экономика

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