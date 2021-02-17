"ЭкоИнтегратор" разъясняет, что значит - вывозить мусор легально

Индивидуальные предприниматели и юридические лица начали получать претензионные письма от регионального оператора по обращению с ТКО с указанием суммы долга за вывоз коммунальных отходов.
Письма, направленные региональным оператором в адрес юр лиц, всколыхнули бизнес среду. Круглая сумма долга за вывоз ТКО породила много вопросов. В региональном операторе поясняют – работа ведется в рамках федерального закона и позволяет легализовать обращение с ТКО. Многие предприниматели по разным причинам затянули решение вопроса и сегодня в категории нарушителей.
- Данные письма направлены в связи с тем, что предприниматели на протяжении полутора лет не имеют договора на вывоз твердых коммунальных отходов, что предусмотрено федеральным законом № 89-ФЗ. В любом офисе, административном здании, торговом центре есть сотрудники, посетители, в кабинетах и коридорах стоят урны, корзины для мусора. В любом помещении образуются твердые коммунальные отходы: обертка, бумага, чайные пакеты, остатки после обеденного перерыва, средства гигиены. При уборке помещений, собирается и ТКО. А если отходы вывозит не региональный оператор, как предусмотрено законом, то куда они деваются? Часть предпринимателей намеренно не идет на заключение договора, продолжая вывозить ТКО, с помощью нелегальных перевозчиков. Другие - могут подбрасывать в контейнеры жилфонда. Есть и категория предпринимателей, которые не задумываются об оплате коммунальных услуг, потому что арендуют офис, - говорит Надежда Попова, начальник управления реализации услуг по обращению с ТКО.
Вывоз ТКО на территории Архангельской области уже второй год обеспечивает ООО «ЭкоИнтегратор» это право ему дает соглашение, которое подписано с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 29 октября 2019 год. Ежегодно Регоператор проводит конкурсный обор перевозчиков и с их помощью обеспечивает вывоз коммунальных отходов в районах области.
- Обойти всех предпринимателей и юрлиц в Архангельской области, разъяснить им нормы закона, мы физически не можем. У предпринимателей было полтора года, чтобы заявиться и заключить договор на вывоз ТКО. Из 33 тысяч юрлиц самостоятельно договор заключили только 5600. Остальным мы направляем письма уже с указанными суммами долга.
Данные о юрлицах взяты из открытых источников, поясняет Надежда Попова. Сначала специалисты определили категорию объекта, например - административное здание, общежитие, торговый центр, или гостиница. Всего в списке 14 категорий. Расчет стоимости услуги за вывоз ТКО производится по усредненным значениям согласно нормативу накопления, он у каждой категории свой и тарифу для юр лиц, его размер - 662,93 рубля за 1 м3.
- Региональный оператор настроен решить все вопросы с юрлицами в досудебном порядке. После уточнения данных, мы производим новый расчет, заключаем договор и работаем на понятных и прозрачных условиях. А главное, все отходы начинают учитываться и уже не попадут на несанкционированные свалки. Если юрлицо не объявляется, то подтверждать свои данные придется уже в суде, - уточняет Надежда Попова, начальник управления реализации услуг по обращению с ТКО.
Если предприниматель снимает офис, то стоит перечитать договор. В нем должна быть строка, о том, что коммунальные услуги оплачивает владелец помещений. Легальный вывоз отходов снижает число несанкционированных свалок в лесах. И дает точное представление о том, сколько отходов образуется на территории Архангельской области. А это сегодня очень актуально в свете обсуждения новой Терсхемы и вопроса о строительстве мусоросортировочных комплексов за счет федерального бюджета.