По фиг всё. Наш турист не испугался пожаров в Турции

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным турецким направлениям остается стабильным. Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул за последние семь дней входили в топ-10 зарубежных направлений, куда ищут билеты на сайте Туту.ру. На неделе с 26 июля по 1 августа билеты из России в Турцию искали всего на 2% реже, чем на неделе с 19 по 25 июля.
Динамика среднего чека за перелет в Анталью из России туда-обратно
|
Неделя, кода оформлен билет
|
Доля пассажиров
|
Средний чек туда-обратно
|
12-18 июля
|
38,6%
|
19033
|
19-25 июля
|
30,8%
|
22524
|
26 июля - 1 августа
|
30,6%
|
23876
Средний чек по билетам, оформленным в Анталью на неделе с 26 июля по 1 августа, составил 23 876 рублей туда-обратно. По сравнению с предыдущей неделей он вырос на 6%.
Средний чек за перелёт в Бодрум на прошлой неделе был на 15% ниже, чем с 19 по 25 июля, но в сравнении с 12-18 июля средний чек мало изменился и находится на уровне 24-25 тыс. рублей туда-обратно.
Динамика чека за перелет в Бодрум из России туда-обратно
|
Неделя, кода оформлен билет
|
Доля пассажиров
|
Средний чек туда-обратно
|
12-18 июля
|
31,1%
|
24935
|
19-25 июля
|
32,8%
|
29096
|
26 июля - 1 августа
|
36,1%
|
24664
Средний чек за перелёт в Стамбул по билетам, оформленным с 26 июля по 1 августа, составил 21716 рублей — это сопоставимо со средним чеком на неделе с 12 по 18 июля и на 10% больше, чем на неделе с 19 по 25 июля.
Динамика чека за перелет в Стамбул из России туда-обратно
|
Неделя, кода оформлен билет
|
Доля пассажиров
|
Средний чек туда-обратно
|
12-18 июля
|
33,6%
|
21179
|
19-25 июля
|
29,7%
|
19791
|
26 июля - 1 августа
|
36,7%
|
21716