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По фиг всё. Наш турист не испугался пожаров в Турции

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным турецким направлениям остается стабильным. Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул за последние семь дней входили в топ-10 зарубежных направлений, куда ищут билеты на сайте Туту.ру. На неделе с 26 июля по 1 августа билеты из России в Турцию искали всего на 2% реже, чем на неделе с 19 по 25 июля.

Динамика среднего чека за перелет в Анталью из России туда-обратно

Неделя, кода оформлен билет

Доля пассажиров

Средний чек туда-обратно

12-18 июля

38,6%

19033

19-25 июля

30,8%

22524

26 июля - 1 августа

30,6%

23876

 

Средний чек по билетам, оформленным в Анталью на неделе с 26 июля по 1 августа, составил 23 876 рублей туда-обратно. По сравнению с предыдущей неделей он вырос на 6%.

Средний чек за перелёт в Бодрум на прошлой неделе был на 15% ниже, чем с 19 по 25 июля, но в сравнении с 12-18 июля средний чек мало изменился и находится на уровне 24-25 тыс. рублей туда-обратно.

Динамика чека за перелет в Бодрум из России туда-обратно

Неделя, кода оформлен билет

Доля пассажиров

Средний чек туда-обратно

12-18 июля

31,1%

24935

19-25 июля

32,8%

29096

26 июля - 1 августа

36,1%

24664

 

Средний чек за перелёт в Стамбул по билетам, оформленным с 26 июля по 1 августа, составил 21716 рублей — это сопоставимо со средним чеком на неделе с 12 по 18 июля и на 10% больше, чем на неделе с 19 по 25 июля.

Динамика чека за перелет в Стамбул из России туда-обратно

Неделя, кода оформлен билет

Доля пассажиров

Средний чек туда-обратно

12-18 июля

33,6%

21179

19-25 июля

29,7%

19791

26 июля - 1 августа

36,7%

21716
02 август 12:22 | : Экономика

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