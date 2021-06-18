Депутаты Северодвинска против референдума по «Кварталу 100»

На сегодняшней внеплановой сессии депутаты местного горсовета в подавляющем большинстве проголосовали против инициативы «Мандрыкин и Ко», потаенная цель которой, по мнению редакции - помешать развитию жилищного строительства в городе корабелов, если в проекте не задействован их лидер..
Поддержал идею референдума только один из 17 присутствовавших в зале. Его фамилия не уточняется.
Причина отказа - инициатива по вынесению вопроса по расторжению контракта между администрацией Северодвинска и фирмой-застройщиком на референдум в её нынешнем виде противоречит существующим нормам законодательства.
Подробности такова вывода читайте здесь.
Инициативной группе («Мандрыкин и Ко») председатель северодвинского горсовета Михаил Старожилов посоветовал внимательнее относиться к мнению профессиональных юристов, а не руководствоваться собственными эмоциями.