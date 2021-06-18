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Депутаты Северодвинска против референдума по «Кварталу 100»

На сегодняшней внеплановой сессии депутаты местного горсовета в подавляющем большинстве проголосовали против инициативы «Мандрыкин и Ко», потаенная цель которой, по мнению редакции - помешать развитию жилищного строительства в городе корабелов, если в проекте не задействован их лидер..

Поддержал идею референдума только один из 17 присутствовавших в зале. Его фамилия не уточняется.

Причина отказа - инициатива по вынесению вопроса по расторжению контракта между администрацией Северодвинска и фирмой-застройщиком на референдум в её нынешнем виде противоречит существующим нормам законодательства. 

Подробности такова вывода читайте здесь.

Инициативной группе («Мандрыкин и Ко») председатель северодвинского горсовета Михаил Старожилов посоветовал внимательнее относиться к мнению профессиональных юристов, а не руководствоваться собственными эмоциями.

29 июль 16:50 | : Экономика

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