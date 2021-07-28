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В Архангельской области привитый соискатель работы имеет преимущества

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии, где в требованиях указано наличие прививки от COVID-19. Сегодня в России открыто больше тысячи таких предложений о работе, более 50 из которых – в регионах СЗФО.

Чаще всего требование об обязательной вакцинации встречается в вакансиях, открытых в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Свердловской областях, а также в вакансиях, предлагающих вахтовый метод работы.

Самую высокую зарплату соискателям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, предлагают в Москве – компания ищет человека на позицию менеджера по продажам нерудных материалов (щебень, песок, соль) и предлагает доход до 200 000 рублей в месяц. На втором месте – вахтовая вакансия из Ханты-Мансийска, там ищут вакцинированного инженера-геодезиста на зарплату до 160 000 рублей. На третьем месте – тоже вахтовая вакансия, но уже от работодателя из Уфы: привитому водителю самосвала предлагают до 150 000 рублей.

Из регионов СЗФО в топ вошли несколько предложений: вакансия инженера строительного контроля с зарплатой от 120 000 рублей, продавца в сеть булочных с зарплатой до 40 000 рублей и другие.

Топ актуальных вакансий в России для соискателей с прививкой от коронавируса:

Вакансия

Предлагаемая зарплата

Город

Менеджер по продажам нерудных материалов (щебень, песок, соль)

от 50 000 до 200 000 руб. на руки

Москва

Инженер-геодезист (вахта)

от 130 000 до 160 000 руб. на руки

Ханты-Мансийск

Водитель самосвала (вахта)

от 90 000 до 150 000 руб. на руки

Уфа

Инженер Строительного контроля (вахта)

до 120 000 руб. на руки

Архангельская область

Продавец-консультант в магазин adidas

 

от 40 904 руб. до вычета налогов

Архангельская область

Продавец в сеть булочных

 

от 35 000 до 40 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Специалист по ОТ и ПБ (вахта)

от 100 000 руб. на руки

Сургут

Слесарь КИПиА

от 104 000 до 109 000 руб. на руки

Иркутск

Официант в Ресторан

от 90 000 до 120 000 руб. на руки

Москва

Воспитатель в частный детский сад

от 85 000 до 100 000 руб. на руки

Москва

Водитель самосвала (вахта)

от 80 000 до 90 000 руб. до вычета налогов

Иркутск

Менеджер по работе с клиентами

от 70 000 до 100 000 руб. на руки

Москва

Электромонтажник по кабельным сетям

от 70 000 руб. на руки

Екатеринбург

Специалист по контролю качества медицинских изделий

от 70 000 руб. на руки

Москва

Водитель автобуса (категории Д)

от 50 000 до 100 000 руб. на руки

Красногорск

Водитель-техник

от 50 000 до 70 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

 

29 июль 08:42 | : Экономика

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