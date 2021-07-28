В Архангельской области привитый соискатель работы имеет преимущества

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии, где в требованиях указано наличие прививки от COVID-19. Сегодня в России открыто больше тысячи таких предложений о работе, более 50 из которых – в регионах СЗФО.
Чаще всего требование об обязательной вакцинации встречается в вакансиях, открытых в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Свердловской областях, а также в вакансиях, предлагающих вахтовый метод работы.
Самую высокую зарплату соискателям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, предлагают в Москве – компания ищет человека на позицию менеджера по продажам нерудных материалов (щебень, песок, соль) и предлагает доход до 200 000 рублей в месяц. На втором месте – вахтовая вакансия из Ханты-Мансийска, там ищут вакцинированного инженера-геодезиста на зарплату до 160 000 рублей. На третьем месте – тоже вахтовая вакансия, но уже от работодателя из Уфы: привитому водителю самосвала предлагают до 150 000 рублей.
Из регионов СЗФО в топ вошли несколько предложений: вакансия инженера строительного контроля с зарплатой от 120 000 рублей, продавца в сеть булочных с зарплатой до 40 000 рублей и другие.
Топ актуальных вакансий в России для соискателей с прививкой от коронавируса:
|
Вакансия
|
Предлагаемая зарплата
|
Город
|
Менеджер по продажам нерудных материалов (щебень, песок, соль)
|
от 50 000 до 200 000 руб. на руки
|
Москва
|
от 130 000 до 160 000 руб. на руки
|
Ханты-Мансийск
|
от 90 000 до 150 000 руб. на руки
|
Уфа
|
до 120 000 руб. на руки
|
Архангельская область
|
Продавец-консультант в магазин adidas
|
от 40 904 руб. до вычета налогов
|
Архангельская область
|
|
от 35 000 до 40 000 руб. на руки
|
Санкт-Петербург
|
от 100 000 руб. на руки
|
Сургут
|
от 104 000 до 109 000 руб. на руки
|
Иркутск
|
от 90 000 до 120 000 руб. на руки
|
Москва
|
от 85 000 до 100 000 руб. на руки
|
Москва
|
от 80 000 до 90 000 руб. до вычета налогов
|
Иркутск
|
от 70 000 до 100 000 руб. на руки
|
Москва
|
от 70 000 руб. на руки
|
Екатеринбург
|
от 70 000 руб. на руки
|
Москва
|
от 50 000 до 100 000 руб. на руки
|
Красногорск
|
от 50 000 до 70 000 руб. на руки
|
Санкт-Петербург