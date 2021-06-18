HeadHunter: Кому предлагают самые высокие зарплаты в Архангельской области по итогам июля

Медианная* предлагаемая зарплата в Архангельской области в вакансиях работодателей по итогам июля составляет 44 524 рубля, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июль в Архангельской области появилось более 300 вакансий с зарплатой от 120 000 рублей.
БОльшая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства и недвижимости (20% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера продаж (16%), на третьем месте - сфера рабочего персонала (14%). Также можно найти «дорогие» вакансии в сфере транспорта, производства, ИТ и высшего менеджмента. Меньше всего «дорогих» вакансий работодатели разместили в сфере искусства и масс-медиа, а также бухгалтерии.
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Вакансия
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Зарплата
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Требования
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Обязанности
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от 120 000 руб. на руки
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Высшее медицинское образование (лечебное дело, терапия);
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье";
Опыт работы врачом-терапевтом от 5 лет
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Руководство работой персонала здравпункта;
Оказание первой неотложной помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях
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от 300 000 руб. на руки
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Наличие документов, подтверждающих квалификацию, владение новейшими методиками лечения и диагностики, опыт от 5 лет.
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Терапевтический прием пациентов в полном объеме: консультация, диагностика и лечение, ведение ортопедического приема в полном объеме
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от 297 000 руб. на руки
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Приветствуется, но необязателен опыт на должности: грузчик, комплектовщик.
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Вахтовый метод работы комплектовщиком
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от 250 000 до 250 000 руб. на руки
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Высшее образование, лесоинженерное дело;
Опыт работы в соответствующей должности от 5 лет, опыт руководящей работы.
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Организация, контроль, приемка выполненных работ по отводам лесного фонда
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Врач-анестезиолог-реаниматолог Центра инфекционных болезней
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от 200 000 руб. на руки
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Знание правила использования лечебно-диагностической аппаратуры, наличие сертификата повышения квалификации по работе с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в объеме 36-часов.
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Оказание анестезиологической помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, своевременное проведение лечебных и диагностических мероприятий
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от 200 000 до 200 000 руб. на руки
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Высшее энергетическое образование, опыт работы на лесопильных заводах производственной мощностью свыше 150 тыс. куб.м.
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Организация прокладки инженерных коммуникаций на вновь строящемся лесоперерабатывающем заводе
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от 165 000 руб. на руки
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Наличие карты на тахограф с блоком СКЗИ, опыт работы, категория ВС + ДОПОГ
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Перевозка нефтепродуктов
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от 150 000 руб. до вычета налогов
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Наличие морских квалификационных документов капитана в соответствии с конвенцией ПДНВ и национальными требованиями.
Опыт работы на самоотвозных земснарядах.
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Несение ходовой навигационной вахты в соответствии с судовым расписанием, проведение дноуглубительных работ
*Медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.
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