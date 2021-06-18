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HeadHunter: Кому предлагают самые высокие зарплаты в Архангельской области по итогам июля

Медианная* предлагаемая зарплата в Архангельской области в вакансиях работодателей по итогам июля составляет 44 524 рубля, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июль в Архангельской области появилось более 300 вакансий с зарплатой от 120 000 рублей.

БОльшая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства и недвижимости (20% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера продаж (16%), на третьем месте - сфера рабочего персонала (14%). Также можно найти «дорогие» вакансии в сфере транспорта, производства, ИТ и высшего менеджмента. Меньше всего «дорогих» вакансий работодатели разместили в сфере искусства и масс-медиа, а также бухгалтерии.

Вакансия

Зарплата

Требования

Обязанности

Заведующий здравпунктом

 

от 120 000 руб. на руки

Высшее медицинское образование (лечебное дело, терапия);

Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье";

Опыт работы врачом-терапевтом от 5 лет

Руководство работой персонала здравпункта;

Оказание первой неотложной помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях

Стоматолог

 

от 300 000 руб. на руки

Наличие документов, подтверждающих квалификацию, владение новейшими методиками лечения и диагностики, опыт от 5 лет.

Терапевтический прием пациентов в полном объеме: консультация, диагностика и лечение, ведение ортопедического приема в полном объеме

Комплектовщик

 

от 297 000 руб. на руки

Приветствуется, но необязателен опыт на должности: грузчик, комплектовщик.

Вахтовый метод работы комплектовщиком

Начальник лесного отдела

 

от 250 000 до 250 000 руб. на руки

Высшее образование, лесоинженерное дело;

Опыт работы в соответствующей должности от 5 лет, опыт руководящей работы.

Организация, контроль, приемка выполненных работ по отводам лесного фонда

Врач-анестезиолог-реаниматолог Центра инфекционных болезней

 

от 200 000 руб. на руки

Знание правила использования лечебно-диагностической аппаратуры, наличие сертификата повышения квалификации по работе с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в объеме 36-часов.

Оказание анестезиологической помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, своевременное проведение лечебных и диагностических мероприятий

Главный энергетик

 

от 200 000 до 200 000 руб. на руки

Высшее энергетическое образование, опыт работы на лесопильных заводах производственной мощностью свыше 150 тыс. куб.м.

 

Организация прокладки инженерных коммуникаций на вновь строящемся лесоперерабатывающем заводе

Водитель топливозаправщика

 

от 165 000 руб. на руки

Наличие карты на тахограф с блоком СКЗИ, опыт работы, категория ВС + ДОПОГ

Перевозка нефтепродуктов

 

 

 

 

Багермейстер-капитан

 

от 150 000 руб. до вычета налогов

Наличие морских квалификационных документов капитана в соответствии с конвенцией ПДНВ и национальными требованиями.

Опыт работы на самоотвозных земснарядах.

Несение ходовой навигационной вахты в соответствии с судовым расписанием, проведение дноуглубительных работ

 

 

*Медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.

 

 

 

 

Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.

О HeadHunter 

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru - один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).

 

 

28 июль 12:11 | : Экономика

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