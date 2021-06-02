«Добрый заяц» с изъяном. Главред «Руснорда» комментирует проект «Магнита»

Коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера» попросили прокомментировать удивившую их акцию «Добрый заяц», широко разрекламированную торговой сетью «Магнит»:
«Розничная сеть «Магнит» планирует ввести в программу обучения персонала магазинов курс для получения навыков общения с покупателями с ограниченными возможностями здоровья во время посещения ими магазина».
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Ну, а за мной не заржавеет...
- То есть, меня, как инвалида-колясочника, будет встречать при входе в магазин некий «добрый заяц» (название проекта), прослушавший девять видеоуроков… чего? Управления инвалидной коляской? Да я на ней до магазина один никогда не доеду, вы наши внутридворовые проезды видели?! Если же со мной сопровождающий, то никакой заяц, ни добрый, ни злой, мне не нужен.
Вообще-то толкать перед собой инвалидную коляску, поворачивать ее и даже разворачивать на 180 градусов не очень сложно. Лично был свидетелем, как этому учились буквально за 10 минут. А тут ДЕВЯТЬ уроков, подозреваю, что часовых. Видимо, у потенциальных учеников тоже есть проблемы со здоровьем. С ментальным…
Впрочем, это не первый прецедент. Несколько лет назад в одном из архангельских санаториев мне объясняли, что не имеют возможности принимать инвалидов-колясочников без сопровождающих, так как их сотрудники не прошли курсы вождения этих долбанных (в сердцах) колясок. Просто «Формула-1» какая-то… или очередная отмывка грантового бабла.
А еще удивила формулировка «покупатель с ограниченными возможностями». «Ограниченные возможности» у данной категории граждан могут быть только одни – финансовые, например, бутылка водки стоит 500 рублей, а у вас на кармане всего 200. Тут уж никакой коляской не поможешь, разве что спецскидки вводить…