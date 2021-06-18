В Архангельске появится суперквартал со всей инфраструктурой

Сегодня на заседании областной комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции одобрен проект «Квартал 152». Специализированный застройщик «Интер-ТЕП» построит 10 многоквартирных домов общей площадью не менее 100 тыс. кв. метров, детский сад на 220 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс в квартале, ограниченном:
с севера - планируемым продолжением Московского проспекта,
с юга - планируемым продолжением ул. Полины Осипенко,
с востока - ул. Ленина,
с запада - планируемой широтной улицей местного значения, связывающей пр. Московский и пр. Ленинградский.
- Это первый масштабный инвестиционный проект в Архангельске, который позволит создать большой и благоустроенный квартал с необходимой социальной инфраструктурой. За счет застройщика для жителей микрорайона будет построен детский сад и ФОК. Также в границах квартала предусмотрена территория для размещения школы на тысячу мест и еще одного детского сада. В администрации города создана рабочая группа, которая будет сопровождать реализацию данного проекта. Начало строительства нового квартала даст нам дополнительные аргументы для получения федерального финансирования на строительство продолжения Московского проспекта и ул. Полины Осипенко, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
Проект разработан санкт-петербургским архитектором Игорем Дьяковым. Он предусматривает организацию зеленого каркаса – внутриквартальных бульваров с элементами благоустройства – детскими и спортивными площадками, уголками тихого отдыха. Предполагается, что магазины, кафе, предприятия бытовых услуг расположатся на первых этажах зданий со входами со стороны улиц.
Генеральным планом города и проектом планировки территории изначально предусмотрено размещение в данном квартале многоэтажных многоквартирных жилых домов. Утверждение масштабного инвестпроекта позволяет реализовать данный план. Более того, часть жилых помещений, возведенных застройщиком, муниципалитет сможет приобрести для предоставления детям-сиротам.
Специализированный застройщик «Интер-ТЕП» входит в группу компаний «СМК», имеющую опыт девелоперской деятельности более 10 лет. Объем капитальных вложении при реализации масштабного инвестпроета «Квартал 152» составит не менее 5,6 млрд. рублей. Помимо создания нового современного жилого квартала, положительный эффект от проекта предполагает пополнение бюджетов области и города за счет налоговых поступлении от производителей строительных материалов, за счет перечисления работодателями НДФЛ: общий объем налоговых отчислении застройщика может составить порядка 55 млн. руб.