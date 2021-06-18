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«РВК-Архангельск» подключается к электронной площадке Цифрового управления строительством

Сейчас система Цифрового управления строительством (ЦУС) в «РВК-Архангельск» работает в пилотном режиме. По замыслу разработчиков, ЦУС полностью позволит уйти от бумажных документов, соединит воедино систему отображения, аналитики и строительного контроля, а также упростит вопросы внесения в документы изменений и согласований. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подключившись к системе ЦУС, сотрудники отдела планирования и реализации инвестиционных программ дирекции капитального строительства «РВК-Архангельск», подрядные организации, специалисты стройконтроля и руководители профильных департаментов ГК «Росводоканал» могут видеть в режиме реального времени движение документов и средств.

«Глобальная задача - свести воедино аналитику по всем предприятиям группы компаний «Росводоканал». Если есть проблемные вопросы по объекту, то сразу можно увидеть причину. И самое удобное - вся документация в электронном виде. Итогом реализации проекта станет серьезная экономия сроков и повышение качества контроля», - рассказал представитель подрядной организации, руководитель отдела внедрения ООО «Матрикс» Константин Алешкин.

После завершения тестового периода в начале сентября, специалистами «РВК-Архангельск» будет проведено контрольное тестирование всех модулей ЦУС и разработчиками платформы осуществлены необходимые доработки.

«Мы уже достаточно плотно работаем в этой программе, подключаем к ней подрядчиков и строительный контроль. Сейчас мы тестируем в ЦУС проектирование работ по реконструкции четырех водонасосных станций, после чего будем «заводить» в неё данные по строительно-монтажным работам. Цифровой обмен информацией и электронное согласование в разы сократит процедуру прохождения документов как внутри нашего предприятия, так и при переписке с подрядными организациями. В конечном итоге, площадка ЦУС значительно  повысит качество и оперативность взаимодействия заказчика и подрядчика», - отметил директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

26 июль 11:28 | : Экономика

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