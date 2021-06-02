«Привет» от «Титана»! Верхнетоемский район близок к транспортному коллапсу

Мы уже не раз писали о проблемах с проездом в отдаленных районах Поморья. И вот опять…
В Верхней Тойме обмелела река, что привело к транспортному кризису. Северная Двина на фоне сухой погоды и отсутствия системных дноуглубительных работ пересохла на значительной части русла. В итоге пристань куда причаливал паром не может использоваться по назначению. Чтобы попасть на другой берег реки надо идти пешком на свой страх и риск около километра по песчаному дну, а также договариваться с лодочниками.
Людей возмущает бездействие местных властей, которые только на этой неделе собрались посовещаться с дорожниками и водниками, хотя кризис намечался не вчера, а почти месяц назад.
«Да, с переправой в этом году проблема сверх серьёзная. Предугадать её можно было ещё в начале лета. И совещания по этому поводу надо было проводить заранее. А сейчас должны быть действия власти по обеспечению переезда людей за реку. Как всегда, власть опоздала!» - пишут в соцсетях взволнованные жители этой поморской глубинки.
Какое-то время назад на реке работал земснаряд, но видимо безрезультатно.
Одной из причин произошедшего граждане видят повсеместную вырубку леса - в районе хозяйничает небезызвестная компания «Титан». Когда лесосека истощится, окончательно обмелеет и река, лесозаготовитель исчезнет, а жители будут ходить как бурлаки на Волге. То есть, своими ногами и по бережку.
Возможно всемогущий и, судя по рекламе в СМИ, заботящийся об экологии «Титан» тоже мог бы поучаствовать в решении главной проблемы района, считают пользователи социальных сетей.