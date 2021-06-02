Холмогорский район: Новый водовод в Рембуево построен специалистами "РВК-Архангельск" и запущен в работу

В деревне Рембуево Холмогорского района введен в эксплуатацию новый водопровод, который построили специалисты «РВК-Архангельск».
Минувшей зимой из-за сильных морозов в населенном пункте неоднократно промерзал старый водовод, и местные жители испытывали проблемы с водоснабжением. На период перебоев «РВК-Архангельск» организовали регулярный подвоз воды, а в конце марта были начаты работы по монтажу новой водной магистрали.
«Ситуация в Рембуево с замерзшим водоводом была у всех на слуху этой зимой. Проблему неоднократно обсуждали в областных СМИ, в районной газете, в социальных сетях. На строительство нового подземного водовода из областного бюджета было выделено порядка 2,2 млн рублей. Такую же сумму мы выделили из средств муниципалитета. Благодаря финансовой поддержке области мы смогли заключить договор с компанией «РВК-Архангельск», которая построила в Рембуево новый водовод», – рассказала глава Холмогорского района Наталья Большакова.
Прокладка новой водной артерии проведена методом горизонтального бурения. Учитывались все сложности: свойства грунта, близость лесного массива, проложенные рядом с водоводом подземные коммуникации электроснабжения и связи.
«Нашими специалистами было проложено 4 тысячи метров трубопровода из полимерного материала, который позволит избежать промерзания труб зимой и прослужит не менее 50 лет. Все строительные работы, пусконаладочные мероприятия и подготовку документов для техприсоединения построенных сетей к источнику водоснабжения мы завершили в конце апреля. После необходимых согласований 18 июня водовод был запущен в эксплуатацию», – отметил генеральный директор предприятия Андрей Поташев.
Подземный водовод, оснащенный современной системой учета, сегодня работает в штатном режиме. По заверениям специалистов, в зимний период «ветка» замерзать не будет, при этом важно, чтобы поставщик воды обеспечил бесперебойную подачу жизненно важного ресурса.