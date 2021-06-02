Вот это да! Группа «Аквилон» предлагает ипотеку без первоначального взноса

Только в июле Группа «Аквилон» предлагает приобрести квартиры в новых жилых комплексах с помощью ипотечного кредита, первоначальный взнос по которому составит 0 рублей*.
Акция проводится совместно с партнером Группы «Аквилон» - ПАО «Промстройбанк». Ипотека без первоначального взноса действует при заключении трехстороннего соглашения между Банком, заемщиками и застройщиком. Ставка по кредиту составит 10,99%, срок – до 30 лет. Все подробности можно узнать в офисах компании в столице Поморья – тел. 65-00-08 и в городе корабелов – тел. 52-00-08.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.
*Ипотека без первоначального взноса действительна при заключении трехстороннего соглашения между Банком, заемщиками и застройщиком. Ставка по ипотеке 10,99%. Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны на 07.07.2021 г. Банк ПAO «Промсвязьбанк» оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Реализацией квартир занимается Группа «Аквилон». Сроки действия акции с 07.07.2021 по 31.07.2021 г. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону в г. Архангельске 8(8182) 65-00-08 и в г. Северодвинске 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «Приневский 3», адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., участок 1, 3 (восточнее дома 112, корпус 6, литера Б по Октябрьской набережной). Кадастровый номер земельного участка: 78:12:0006355:4076. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф