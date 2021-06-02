Непрофсоюзное «Беломорье» продолжает принимать гостей со всей России

Уже с 1 августа гости легендарной здравницы «Беломорье» смогут заселяться в обновленные номера третьего этажа главного корпуса. Об этом сообщила руководитель санатория Евгения Шпанькова.
— Мы всегда рады нашим туристам, нашим отдыхающим, — говорит Евгения Викторовна. — И, признаюсь честно, вдвойне приятно принимать гостей в обновлённых и современных номерах, более комфортных и удобных.
Напомним, что в прошлом году санаторий обрёл нового хозяина, рачительного и ответственного. Собственник начал масштабную программу преображения легендарной здравницы, нацеленной на модернизацию материальной базы санатория, с сохранением привычной для туристов доступности и атмосферы дружелюбия.
К сожалению, инерционность современного российского законодательства и невнятные проволочки со стороны прошлого собственника вносят определенное смущение и путают людей, которые хотели бы отдохнуть или поправить здоровье в «Беломорье».
Давайте внесём ясность. Действительно, юридическое лицо «Базовый санаторий Беломорье», учредителем которого являются областные профсоюзы, до сих существует. Во всяком случае, формально, на бумаге. Правда долги и невыполненные обязательства у этого юридического лица вполне себе реальные.
Однако, это формальное существование никак не влияет (да и не может повлиять) на работу самой здравницы.
Обновленное «Беломорье» участвует в программе «туристического кешбэка» (надо признать, очень выгодной для отдыхающих), получило категорию «две звезды» и активными темпами продолжает реализацию планов по развитию. Кстати, с начала года здесь побывали уже гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Калининграда и Нижнего Новгорода.
Поэтому не теряйте летние дни — приезжайте в «Беломорье» и отдыхайте, душой и телом!
Получить более подробную информацию, забронировать нужные даты вы можете по телефонам (8182) 40-41-40 или +7-981-560-10-01, на официальном сайте https://belomorye29.ru, а также в группе санатория в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/belomorye1978).