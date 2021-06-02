Спрос на курьеров в мегаполисах вырос в 4 раза. Но не их зарплаты

Спрос на курьеров в городах-миллионниках за год вырос в несколько раз. И если до пандемии требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, то сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды и за границы населенного пункта: в другие города, деревни и дачные поселки в пределах области. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил ситуацию на рынке труда в сфере курьерской доставки в мегаполисах страны.
В Москве курьеров нужно больше, чем в июне 2020 года в 4 раза. Среднее рыночное зарплатное предложение при полной занятости составляет более 73 тыс. руб. Для курьера на личном авто зарплатный максимум достигает 175 тыс. руб., для велокурьера — 110 тыс. руб. (при выполнении большого числа заказов ежедневно).
В Санкт-Петербурге вакансий для курьеров за год стало больше в 4,5 раза. Средний заработок — 70,5 тыс. руб. Курьер на личном автомобиле может заработать до 175 тыс. руб. в месяц, пеший курьер — до 80 тыс. руб.
Средний месячный доход курьера в Волгограде составляет 63,7 тыс. руб. За год прирост числа вакансий составил почти 140%. Курьеры на личном автомобиле зарабатывают до 110 тыс. руб., пешие — до 60 тыс. руб.
В Воронеже вакансий для курьеров по сравнению с июнем 2020 года стало больше в 2,4 раза. Максимальный заработок курьеров на своем авто достигает 110 тыс. руб., пеших и велокурьеров — 55 тыс. руб. Среднее рыночное зарплатное предложение составляет 61,7 тыс. руб.
В Екатеринбурге курьеры зарабатывают в среднем 69,9 тыс. руб. Зарплатный максимум для автокурьера — 110 тыс. руб., для пешего курьера — 60 тыс. руб. Спрос на курьеров за год вырос в 3 раза.
В Казани вакансий для курьеров за год стало больше в 3 раза. Зарплатные предложения для курьеров на автомобиле достигают 110 тыс. руб., для пеших работников служб доставки — 60 тыс. руб.
В Краснодаре вакансий для курьеров за год стало больше в 3,1 раза. Средние рыночные зарплатные предложения работодателей составляют 70,8 тыс. руб. Максимум для автокурьера сегодня достигает 110 тыс. руб., для велокурьера — 60 тыс. руб.
В Красноярске средний заработок курьера — 70 тыс. руб. Число вакансий за год увеличилось в 3,5 раза. Курьерам на автомобиле предлагают заработок до 110 тыс. руб., пешим курьерам — до 60 тыс. руб.
В Нижнем Новгороде за год число вакансий для курьеров увеличилось в 3 раза. Средние рыночные зарплатные предложения составляют 63,7 тыс. руб. Зарплатный максимум для автокурьера — 110 тыс. руб., для пешего курьера — 65 тыс. руб.
В Новосибирске спрос на курьеров выше, чем в июне 2020 года, почти в 3,3 раза. Средний заработок — 65,5 тыс. руб. Автокурьеры могут заработать до 110 тыс. руб. в месяц, пешие курьеры — до 62 тыс. руб.
Вакансий для курьеров в Омске по сравнению с июнем 2020 года стало больше в 3 раза. Средний рыночный заработок работников служб доставки — более 60 тыс. руб. Зарплатные предложения для курьеров на автомобиле достигают 110 тыс. руб., пеших курьеров — 60 тыс. руб.
В Перми средний предлагаемый заработок курьеров составляет 64,4 тыс. руб. Курьеры на автомобиле могут зарабатывать до 110 тыс. руб., пешие курьеры — до 60 тыс. руб. Годовой прирост количества вакансий — более 200%.
Вакансий для курьеров в Ростове-на-Дону за год стало больше в 3,5 раза. Среднее рыночное зарплатное предложение составляет 70,3 тыс. руб. Зарплатный максимум для автокурьера на грузовой машине — 110 тыс. руб., для пешего курьера — 60 тыс. руб.
В Самаре количество вакансий для курьеров по отношению к июню 2020 года выросло более чем в 3,5 раза. Средний месячный заработок составляет 68,7 тыс. руб. Зарплатный максимум для курьера на грузовом автомобиле — 110 тыс. руб., для пешего курьера — 60 тыс. руб.
В Уфе вакансий для курьеров за год стало больше почти в 3 раза. Среднее рыночное зарплатное предложение составляет 63,8 тыс. руб., зарплатные максимумы: 80 тыс. руб. — для курьера на автомобиле, 60 тыс. руб. — для пешего курьера.
Вакансий для курьеров в Челябинске по сравнению с июнем 2020 года стало больше в 4,3 раза. Средний предлагаемый доход — 70,6 тыс. руб. в месяц. Зарплатный максимум для автокурьера сегодня достигает 110 тыс. руб., для пешего курьера — 60 тыс. руб.