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Дороги Поморья до сих пор похожи на стиральную доску

Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко отреагировал на жалобы жителей Пинежского района, которые считают, что их специально отрезали от остального мира:

- Получаю обращения от «путешественников», передвигающихся по области, которые поражаются запущенности некоторых участков региональных дорог, в частности, Сосновка-Нюхча (Пинежский район) – машины ездят здесь, как по стиральной доске. О безопасности и говорить не приходится: разросшиеся деревья сужают дорогу, видимость нулевая, лежневки «столетней» давности – единственный признак «благоустройства». Как написали заявители, создается ощущение, что «так отрезают дальние деревни, чтобы они исчезли»…

С запросом о необходимости ремонта данного участка обратился в адрес депутата Госдумы Ирины Чирковой. На днях от федеральной коллеги получил ответ на мой запрос, данный Министерством транспорта Архангельской области.

Как указано, в 2021 году на благоустройство автомобильной дороги Карпогоры-Сосновка-Нюхча выделено 120 млн рублей. Кроме того, на 2022-2025 годы Правительство Архангельской области и ГК «Титан» должны утвердить направления дальнейшей совместной дорожной деятельности, поскольку согласно подписанному соглашению о сотрудничестве планируется до 2025 года ежегодно выделять 200 млн рублей на работы по восстановлению разрушенных дорог по маршрутам транспорта компании, в том числе в Пинежском районе.

Надеюсь, сотрудничество будет эффективным и результативным для указанной дороги – финансовые вложения и ремонт не застопорятся, как часто бывает.

16 июль 10:13 | : Экономика / Скандалы

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