В Холмогорах обнаружены аварийные новостройки. Глава района в это время была на молитве

Ирина Чиркова рассказывает о своей депутатской поездке, не доставившей ей много радости:
- Как член Комитета Госдумы по транспорту и строительству посетила село Холмогоры, где вместе с депутатами районного Собрания Татьяной Барабаш и Виктором Мельниковым встретилась с жильцами полуаварийных «новостроек».
Четыре кирпичных двухэтажных дома на улице Ломоносова были построены в 2015-2016 годах индивидуальным предпринимателем О.Ю. Рашевым и поквартирно проданы муниципальному образованию. Местные власти заселили сюда жильцов из аварийных домов в рамках федеральной программы по переселению. Тогда еще для приобретения жилья законом не предусматривалась обязательная госэкспертиза проектов…
Радость новоселья жильцы испытывали недолго - вскоре они почувствовали на себе плохое качество построек: наружные стены промерзают и покрылись плесенью, цоколь трещинами отошел от дома, фундамент без утепления, вентиляция не рабочая. Действительно, и снаружи, и изнутри эти хлипкие строения больше похожи на кемпинговые домики-гостиницы, в которых постоянное проживание просто не предусмотрено. Как чиновники " на глаз" определили, что здесь возможно безопасно и комфортно жить, не понятно.
Первый дом расселен. По второму в начале лета сюда приезжал губернатор и поставил задачу тоже расселить в течение месяца (правда, произойдет это в связи с бюрократической нерасторопностью чиновников, скорее всего, не раньше сентября).
Самая тяжелая ситуация - с последними домами, №64/1 и 64/2. Недавнее решение Арбитражного суда Архангельской области по иску сельской администрации гласит: обязать ИП Рашева в течение 8 месяцев привести проданные квартиры и общедомовое имущество в нормативный вид.
Однако все в Холмогорах понимают: ИП - почти банкрот, никаких ремонтных работ он проводить не будет, и жильцам придется мерзнуть и мучиться еще следующую зиму. Местные чиновники разводят руками: мол, будем ждать установленный судом срок, а потом начнем думать, как действовать дальше.
Считаю, что нужно искать юридически грамотные пути оказания помощи жильцам злополучных домов на ул. Ломоносова уже сейчас - в издевательских условиях здесь живут и малолетние дети, и инвалиды, и старики. Возможно, попробовать признать сделки недействительными, поскольку среди пострадавших есть добросовестные приобретатели. Подготовим запросы в адрес Правительства региона для ускорения процедуры переселения граждан.
Еще один проблемный дом, возведённый в 2015 году в Холмогорах для переселенцев из аварийного жилья, - Шубина, 6. Дом построен низко, заметно ниже уровня дороги, поэтому в сырую погоду к подъездам не подойти из-за луж. Отдельная беда жильцов - канализация, которая построена странным инженерным способом: ревизионное отверстие находится прямо в центре общего коридора. Когда случается засор, коммунальщики прочищают так, что весь подъезд, извините, в г...вне. А уличный колодец находится прямо под окном квартиры, причем прикрыт старой деревянной дверью, - местная пожилая жительница пожаловалась нам на постоянный невыносимый запах и равнодушную «управляйку». Люди вспоминают, что их буквально насильно заставляли переселяться, но теперь в новом доме проблем не меньше, чем в их старых, аварийных.
Хорошо, что с нами в поездке по селу был первый зам главы администрации Холмогорского района Виталий Дианов. Попросила его повлиять на нерадивую УК «Ориентир» и закрыть колодец по-нормальному. Обязательно проверю исполнение работ.
Вообще с сетями в Холмогорах большая проблема - та же канализация не справляется и топит частный жилфонд на Красноармейской улице. На Шубина граждане жалуются на "убитые" дренажно-ливневые канавы. Реконструкцией и обновлением мощностей сетей стратегически в районном центре, похоже, мало кто занимается, а следовало бы! Это мое настойчивое пожелание руководителю района, которая первую половину вторника (мы приехали без предупреждения) провела в храме на богослужении. Каждый чиновник и депутат, прежде всего, должен быть озабочен поиском решений насущных проблем людей, а не проводить рабочее время на праздничных мероприятиях или молитвах.