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Жители Архангельской области признались, сколько тратят на еду

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Архангельской области и выяснила, изменились ли расходы на питание у тех, кто работает удаленно.

59% жителей СЗФО и в том числе из Архангельской области ежемесячно тратят на еду лично для себя до 10 000 рублей, еще 12% - до 20 000 рублей, 7% - до 30 000, остальные затруднились ответить.

При этом 45% из тех, кто сейчас работает удаленно, отмечают, что их расходы на питание сократились по сравнению с периодом работы из офиса. У 18%, наоборот, эти расходы выросли, а у 28% остались без изменений.

Треть опрошенных (29%) на «удаленке» стала тратить больше времени на обед по сравнению с офисом. А 36% наоборот – меньше. Интересно, что лишь 26% опрошенных «удаленщиков» скучают по совместным обедам с коллегами, 71% подобных эмоций не испытывают.

У половины респондентов (49%), которые работают в гибридном формате или полностью на «удаленке» улучшилось качество питания. Кроме того, 45% отметили, что их рацион стал более разнообразный, чем в офисе. Мясные блюда и овощи – основа рациона сотрудников.

Примечательно, что лишь 5% опрошенных жителей СЗФО и в том числе из Архангельской области заявили, что им совсем не нравится готовить, 55% респондентов с симпатией отнеслись к процессу готовки и не против приготовить завтрак, обед или ужин. В среднем у жителей Архангельской области уходит на приготовление еды от 30 минут до 1 часа, более часа проводят на кухне 19% респондентов.

Напомним, ранее опрос hh.ru показал, что еда является самой большой статьей расходов для каждого второго жителя Архангельской области.

 

15 июль 09:15 | : Экономика

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